«الشارقة للمتاحف» تنمي مهارات نزلاء المؤسسة الإصلاحية

المصدر: الشارقة - البيان

تنفذ هيئة الشارقة للمتاحف عدداً من البرامج والأنشطة المتنوعة، استكمالاً لجهودها والتزامها بتوفير الدعم الكامل في سبيل تحقيق الاندماج الناجح والتام لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إمارة الشارقة، وإتاحة الفرصة للنزلاء لاكتساب الخبرات والمعارف الجديدة التي يحتاجونها لإعادة تأهيلهم وعودتهم لمستقبل أفضل.

وتنفذ الهيئة خلال العام الحالي 7 برامج وأنشطة متنوعة، مستهدفة ما يزيد على 120 نزيلاً ونزيلة بواقع 5 برامج للنزلاء، وبرنامجين للنزيلات، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، متمثلة في المؤسسة العقابية والإصلاحية.

وأكدت منال عطايا أن البرامج التي تطلقها الهيئة تتماشى مع مهمتها الرامية إلى تمكين كل أفراد المجتمع من الوصول إلى ما تقدمه متاحفها لا سيما في هذه الحالة.

حيث تدعم برامجنا عملية إعادة تأهيل النزلاء، وتسهم في رفع مستوى صحتهم النفسية العامة من خلال توفير تجارب تحاكي تجربة المعرض الثقافي، وتمنحهم فرصاً للاستمتاع بتعلم مهارة جديدة في ورش عمل تقام في أماكن تواجدهم، حيث نؤمن أن ذلك يسهم في أن يصبحوا أعضاء فاعلين وإيجابيين في المجتمع عقب إطلاق سراحهم.

ورش عمل

وانطلقت البرامج التعليمية وورش العمل والمحاضرات التثقيفية منذ شهر رمضان المبارك وتستمر حتى الـ 4 من أكتوبر المقبل، حيث باشرت برامجها من خلال دورة تدريبية بعنوان «خط الرقعة» مقدمة من متحف الشارقة للخط، واستهدفت 14 نزيلاً خلال شهر رمضان.

كما نظمت ورشة عمل رقمية مقدمة من قبل حصن خورفكان بعنوان «النقش على الحجر»، مستهدفة 20 نزيلاً، فيما تعاون كل من متحف الشارقة للآثار.

ومتحف الشارقة للتراث، ومتحف الشارقة للخط، ومتحف الشارقة للحضارة الإسلامية، لتقديم دورة الإرشاد المتحفي.

وهدفت الدورة التي انطلقت خلال شهر أغسطس الماضي، إلى تأهيل وتمكين 10 من النزلاء عبر تقديم جولات إرشادية في معرض «كنوز من متاحف الشارقة» الذي تنظمه هيئة الشارقة للمتاحف في مقر المؤسسة العقابية والإصلاحية، ويضم باقة من المعروضات المختارة من المتاحف الأربعة.