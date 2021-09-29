«مبادلة» و«مركز الفنون» يقدمان برنامج «خارج خشبة المسرح»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي عن تفاصيل برنامج «خارج خشبة المسرح» الذي ترعاه شركة مبادلة للاستثمار، ويهدف البرنامج الذي يحتوي على العديد من الفعاليات والأنشطة التوعوية، لتعزيز علاقة الجمهور بالمسرح.

واستقطاب الفنانين ومحترفي الفنون المسرحية، وبناء مجتمع فني مترابط. وتماشياً مع شعار موسم الخريف السابع لمركز الفنون «الحاضر والمستقبل»، يقدم برنامج «خارج خشبة المسرح» مجموعة من الحوارات وورش العمل عبر الإنترنت، والتي تسهم في تعزيز البيئة الثقافية في دولة الإمارات، وإتاحة المجال لمشاركة الأفكار الإبداعية والمعرفة العملية والمهارات المهنية والمشورة والخبرات والتجارب الشخصية للفنانين والمختصين والجمهور.

دعم ورعاية

وفي هذا الصدد، قال بيل براغين، المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي: «يسعدنا مشاركة مبادلة في دعم ورعاية برنامج «خارج خشبة المسرح»، ونقدّر لمبادلة دعمها المستمر للفن والثقافة في دولة الإمارات باعتبارها راعياً رئيسياً للموسم السابع لمركز الفنون».

ومن جهتها، قالت لينزي بوستويك، مدير البرمجة الفنية في مركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي: «على ضوء تجربة عملنا الناجحة في الموسم الماضي، واصلنا هذا الموسم تصميم برامجنا لنقدم من خلالها حواراً تفاعلياً عبر الإنترنت بين الفنانين والمشاركين والمهتمين، وركزنا أيضاً على التعاون الدولي الذي يدعم المواهب المحلية ويعزز استدامة المشهد الفني في المنطقة. ونتطلع قدماً إلى مستقبل فني واعد ومشرق في دولة الإمارات العربية المتحدة».

من جانبه قال حميد عبدالله الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في مبادلة: «تحرص دولة الإمارات بصفتها مركزاً عالمياً للفنون والثقافة على تمهيد الطريق نحو تحقيق التميز في هذه القطاعات، وتوفير الدعم والرعاية للمواهب الوطنية. وتماشياً مع هذا التوجه، يسعدنا تعزيز شراكتنا مع جامعة نيويورك أبوظبي من خلال دعم مبادرات ومشاريع مركز الفنون في الجامعة.

وهذا البرنامج الذي يهدف لتطوير وتشجيع مختلف مجالات الفن والثقافة المحلية والمساهمة في تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع في الدولة. نحن فخورون بدعمنا لهذا البرنامج الثري والمتنوع، والمساهمة في تطوير وتنمية المجتمع الإبداعي في أبوظبي».