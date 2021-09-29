فتح باب تقديم المشاركات في جوائز «إبداع»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض المجوهرات والساعات في أبوظبي، أن بوسع كافة مصممي المجوهرات الناشئين تقديم تصاميمهم للمشاركة في جوائز «إبداع» المرموقة.

تعد جوائز «إبداع» إحدى أبرز فعاليات معرض المجوهرات والساعات، والتي أطلقت فكرتها عزة القبيسي – أول مصممة إماراتية للمجوهرات. يقام المعرض في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) في الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وتشارك فيه أكثر من 140 علامة متميزة من جميع أنحاء العالم.

في تعليقها على الأمر قالت عزة القبيسي: «تتسم جوائز إبداع بتفردها، حيث يسمح للمصممين بالاحتفاظ بتصاميمهم فيما نساعدهم بإحياء تلك التصاميم. نؤمن تماماً بتمكين مصممي المستقبل، ونحن فخورون للغاية بدورنا في إطلاق مسيرتهم المهنية الناجحة، بالإضافة إلى أنه لا توجد جائزة أخرى لتصميم المجوهرات استمرت للفترة ذاتها التي تواصلت فيها جوائز إبداع».

وأضافت: «في بداية عملي في تصميم المجوهرات، كان مجتمع الخبراء في المجال محدوداً للغاية، ولكن بوسعي القول إن السنوات الخمس الماضية شهدت ارتفاع أعداد مصممي المجوهرات بأكثر من ثلاثة أضعاف، ويعزى ذلك إلى الدعم المستمر الذي نقدمه للمبدعين في المجال من خلال منصات متنوعة مثل جوائز إبداع. هناك العديد من المبدعين الذين يتطلعون للعمل في مسار مهني مرتبط بالمجوهرات، فيما يكتفي آخرون بالتصميم كهواية وحسب، وأرى أن علينا تقديم الدعم الجانبين».