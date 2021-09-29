تطلق جائزة «Emirates LitFest» للكتابة «الإمارات للآداب»

المصدر: دبي - البيان

فتح مهرجان طيران الإمارات للآداب باب المشاركة في جائزة «Emirates LitFest» للكتابة، المخصصة للكتّاب الذين لم يسبق لهم نشر أي من أعمالهم، وتُعد الجائزة من أكثر المسابقات التي يترقبها الكتّاب الذين لم تُنشر لهم أي أعمال بعد.

وأسهمت الجائزة منذ انطلاقها عام 2013، في تمهيد طريق النجاح في مجال النشر لعشرة كتّاب أصدروا مجتمعين 26 كتاباً على مستوى العالم بعد فوزهم بالجائزة.

وتتألف لجنة التحكيم في دورة 2022 من ثلاثة حُكام من خبراء المجال، وسوف تخصص اللجنة جلسة لمدة ساعة لكل من الفائزين الثلاثة، على أن تقبل المشاركات المُقدمة باللغة الإنجليزية فقط.

منجزات

ورغم أن الفوز بالجائزة لا يضمن تأمين اتفاقيات النشر للكتّاب، إلا أن مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب، أحلام بلوكي، أوضحت أن سجل الجائزة حافل بالمنجزات، وقالت: «تأتي الجائزة بحلتها الجديدة هذا العام امتداداً لنجاحها فيما سبق مع العدد الهائل من المواهب التي تم اكتشافها أخيراً في المنطقة.

وتوفر الجائزة فرصة مميزة للكتّاب الطموحين لطرح أعمالهم للجنة تحكيم من الخبراء، تضم اثنين من الوكلاء الأدبيين المرموقين وناشراً واحداً، لتنتقي الفائزين.

لا يوجد ما هو أفضل من هذه الفرصة للكتّاب الطموحين، ممن لم يسبق لهم النشر، لتساعدهم على تقديم أعمالهم ولذا أشجع جميع الكتّاب على المشاركة بفاعلية. إنه لمن دواعي فخري ما حققته هذه الجائزة، وأتطلع إلى مطالعة كتب الفائزين التي يحالفها الحظ في النشر».

وسيتم تقييم المشاركات من قِبل الوكيل الأدبي العالمي، لويجي بونومي، مؤسس شركة لويجي بونومي وشركاه (LBA)، وهو الوكيل الأدبي للعديد من الفائزين السابقين بالجائزة، مع الوكيلة الأدبية، شيلا كراولي، من وكالة كيرتس براون للأدب والموهبة، وكيرا جين، مؤسِسة ورئيسة تنفيذية لشركة «The Dreamwork Collective»، وهي شركة نشر مستقلة تقدم أعمال أكثر المواهب تميزاً في منطقة الشرق الأوسط، وأكثر القصص تأثيراً.

مشاركون

يحق للمقيمين في الإمارات، والبحرين، والكويت، وسلطنة عُمان، وقطر، والسعودية، ممن تتجاوز أعمارهم 21 سنة، المشاركة في المسابقة، شريطة أن يكون المشاركون ممن لم يسبق لهم نشر أي رواية من قبل. ويُمكن للأعمال المقدمة أن تتناول أي موضوع، ولكن يجب أن تكون أعمالاً روائية مُقدمة باللغة الإنجليزية وتعكس حرفة الرواية بوضوح، كما يجب على المشاركين تقديم ملخص للعمل الأدبي لا يقل عن 400 كلمة، بالإضافة إلى أول 2000 كلمة من مسودة العمل الروائي. وسيتم الإعلان عن الفائزين خلال مهرجان طيران الإمارات للآداب في فبراير 2022.