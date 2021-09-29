عوالم الإنتاج والسيناريو في «الشارقة السينمائي»

المصدر: الشارقة - البيان

يستضيف مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، الذي تنظمه مؤسسة «فن»، المعنية بتعزيز ودعم الفنّ الإعلامي للأطفال والناشئة بدولة الإمارات، نخبة من أبرز صنّاع الأفلام من مخرجين ومصورين عرب وأجانب، في 30 ورشة عمل تدريبية متنوعة، تعقد في الفترة من 10 إلى 15 أكتوبر المقبل تحت شعار «فكر سينما».

وتتناول الورش التي تقام بالتعاون مع عدة شركاء ومؤسسات فنية، محاور وموضوعات سينمائية متخصصة، تعالج مختلف الفنون والتقنيات المتعلقة بصناعة الأفلام وأشكال التصوير السينمائي وكتابة السيناريو، وتستهدف الأطفال والشباب، وتقدم بنسختين الأولى بالعربية والثانية بالإنجليزية، في الفترتين الصباحية والمسائية ومدة 50 دقيقة لكل ورشة.

قصص ورسوم

ويقدم المهرجان يومياً 4 ورش مخصصة للأطفال، حول التدريب على كتابة السيناريو وأسرار الرسوم المتحركة وأساسيات التصوير وتأليف القصص والرسم.

وتقدم الورش للأطفال فرصة تعلم فن تصوير الأطعمة وتنسيق الحساب على إنستغرام، والتدرب على رسم شخصية كرتونية متحركة، إلى جانب تعلّم تقنيات الإنتاج والإخراج السينمائي والتصوير بتقنية البانوراما والتصوير التجريدي، وكيفية استخدام كاميرا الهاتف لإنتاج مقاطع فيديو.

ورش للشباب

أما ورش العمل التي يخصصها المهرجان لفئة الشباب فتستهدف تنمية مهاراتهم حول موضوعات سينمائية وفنية متنوعة، إذ يقدم أحد خبراء الرسوم المتحركة الأكثر رواجاً، توماس كوتشيرا ورشة عمل حول استخدام برنامج 3D Maya بعنوان «اصنع عالمك ثلاثي الأبعاد».

وتتناول الورش فن الإخراج بين الإبداع والقيادة، فيما تتوقف ورش أخرى عند أساسيات التصوير الفوتوغرافي والرسم بالضوء، وصناعة الأفلام (فن التمثيل) وفن الرسم التوضيحي والرسوم المتحركة والتصوير المنظوري.وغير ذلك الكثير.