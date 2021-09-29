«حمدان بن محمد للتصوير» و«سياحة عجمان» تطلقان مسابقة للصور الفوتوغرافية

المصدر: عجمان - البيان

أعلنت دائرة التنمية السياحية في عجمان تعاونها مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي على تنظيم مسابقتين للتصوير الفوتوغراﻓﻲ؛ ضمن فعاليات وأنشطة مهرجان المربعة للفنون، وكانت المسابقة الأولى قد انطلقت وتستمر حتى 9 أكتوبر المقبل، في حين أن المسابقة الثانية ستنطلق أول أيام المهرجان الموافق 28 أكتوبر وتختتم في 6 نوفمبر المقبل، وهي مسابقة على منصة إنستغرام.

وتهدف المسابقة إلى تسليط الضوء على أبرز معالم إمارة عجمان وتخليد ما تعبق به من مواقع تراثية وأثرية ومرافق حضارية تعطي للمصور فرصة لتسجيل انطباعاته الشخصية ورؤيته الفنية الجمالية من خلال عدسة الكاميرا، إضافة إلى تعزيز أهمية التصوير الفوتوغرافي على المستوى الفكري والجمالي والثقافي باعتباره واحدة من ركائز الإبداع البصري.

وسيعلن عن الفائزين في مهرجان المربّعة للفنون عبر لجنة تحكيم من دائرة التنمية السياحية في عجمان، وجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، إذ سيحصل ثلاثة مصوّرين على جوائز نقدية يبلغ مجموعها 24 ألف درهم موزّعة كالتالي، 10 آلاف درهم للفائز بالمركز الأول، 8 آلاف درهم للفائز بالمركز الثاني، و6 آلاف درهم للفائز بالمركز الثالث؛ كما ستعرض الصور الفائزة وصور المرشحين النهائيين في أيام المهرجان في الفترة من 28 أكتوبر إﻟﻰ 6 نوفمبر إلى جانب الصور المؤرشفة لإمارة عجمان من المجموعة الخاصة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

كما سيتمّ الإعلان عن الفائزين بمسابقة إنستغرام التي ستنطلق بالتزامن مع مهرجان المربّعة للفنون، إذ سيحصل الفائز بالمركز الأول على مبلغ نقدي قدره 3 آلاف درهم، والمركز الثاني على مبلغ نقدي قدره ألفا درهم، والمركز الثالث على مبلغ نقدي قدره ألف درهم.

أفكار مبدعة

وقال صالح محمد الجزيري، المدير العام لدائرة التنمية السياحية في عجمان، إن مسابقة التصوير الفوتوغراﻓﻲ هذه تعد فرصة لتلبية رغبات المهتمين بفن التصوير الفوتوغرافي والتركيز على ما ستلتقطه عدسات المصورين لأجمل المعالم في عجمان، إذ تمتلك الإمارة العديد من الأماكن السياحية التي تجعلها بين أفضل وجهات السياحة في الإمارات والمنطقة.

ثقافية راقية

من جانبه، أوضح علي خليفة بن ثالث، الأمين العام لجائزة حمدان بن محمد الدولية للتصوير الضوئي، إن المسابقة تعد أولى ثمار الشراكة مع دائرة التنمية السياحية في عجمان ضمن مهرجان المربعة للفنون، وبين أن موضوع المسابقة يتسم ببعدٍ ثقافيّ وحضاريّ وسياحيّ. وأضاف: «نحن في جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، ندعو جميع المهتمين بفن التصوير للمشاركة في المسابقة وتقديم مشاهد بصرية تنافسية...».

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يتعيّن على المصوّرين، في ما يتعلق بالمسابقة الأولى، تقديم أعمال عن مدينة عجمان أو منطقة المنامة أو منطقة مصفوت، إذ تزخر عجمان بالشواطئ والمتاحف والمراكز، أما مصفوت فتشتهر بأراضيها الخصبة والمناظر الطبيعية، فيما تزيّن المنامة الحصون التاريخية وأشجار الأكاسيا والغاف.