«سينمانا 5» افتراضياً

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلن مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي عودة سلسلة عروض سينمانا في موسمها الخامس الذي سيقام افتراضياً، وتضم العروض الأولى كلاً من المخرج السوري محمد ملص والمخرج من أبوظبي نزار عنداري، لإجراء حوار افتراضي يوم الاثنين 4 أكتوبر الساعة 7:30 مساءً باللغة العربية مترجم للإنجليزية.

تُقدم سلسلة العروض من قبل برنامج السينما والإعلام الجديد في جامعة نيويورك أبوظبي بالتعاون مع جامعة السوربون أبوظبي ومركز الفنون، وتتبع نسخة هذا الموسم نسقاً جديداً، حيث يمكن للجمهور، مشاهدة ثلاثة أفلام تطرح موضوعات مؤثرة عن الخسارة والذاكرة والوطن، ويتم عرضها قبل أو بعد الحوارات مع المخرجين، حسب اختيارهم. وتشمل الأفلام اثنين من أفلام محمد ملص «الليل»، و«باب المقام»، والفيلم الوثائقي لنزار عنداري «فتح أبواب السينما».