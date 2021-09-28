«ناشئة الشارقة» تنظم باقة منوّعة من البرامج الافتراضية المجانية لإعداد أجيال المستقبل

المصدر: الشارقة - البيان

تنظم «ناشئة الشارقة» التابعة لمؤسسة «ربع قرن» لصناعة القادة والمبتكرين، خلال شهر أكتوبر المقبل، باقة منوّعة من البرامج والورش المجانية التي تُقَدّم عن بُعد، انطلاقاً من حرصها على إعداد أجيال المستقبل وتأهيل منتسبيها في الأعمار من 13 إلى 18عاماً، للتغلب على التحديات والاستفادة منها كمقومات للنجاح والتفرد والتميز في مختلف المجالات.

ويشهد شهر أكتوبر برنامجاً بعنوان تقنيات التحريك الرقمي «رسمة برسمة» لتعليم المشاركين كيفية بناء مشهد أنيميشن خاص بهم، بعد التعرف إلى أساسيات التحريك الرقمي وإضافة المؤثرات البصرية، فيما سيتعرف المشاركون إلى كيفية تنمية قدراتهم الأدائية المسرحية وأهم التطبيقات لبناء شخصية الممثل في برنامج «التمثيل وتنمية مقدرات الممثل»، وفي برنامج فن اليونكوما «مانغا» يتدرب المشاركون على مهارات إنتاج قصة مرسومة بالطريقة اليابانية.

كما تشمل قائمة البرامج والورش برنامجاً بعنوان الروبوتات المتحركة «Virtual VEX» لتدريب المشاركين على مهارات البرمجة المتقدمة للروبوتات فيكس بواسطة برنامج «روبوتك»، بينما سيتعرف المشاركون إلى مفهوم الكوارث الطبيعية وأهم الإجراءات التي تتخذها الجهات المختصة للحد من آثارها السلبية على البشر والبنية التحتية، وذلك في برنامج توعوي بعنوان «الكوارث الطبيعية وآلية رصدها»، بالتعاون مع المركز الوطني للأرصاد.

وتضم قائمة أكتوبر برنامج «اللغة اليابانية»، حيث سيتعلم المنتسبون خلاله الأساسيات والقواعد العامة التي تحكم اللغة اليابانية وتتيح لهم فرص التعرف إلى ثقافة وحضارة اليابان، فيما سيتعرف المشاركون في برنامج «سوّق منتجك»، مهارات استخدام المواقع الإلكترونية الحديثة والعصرية، لعرض أفكار مشاريعهم والتسويق لها.

ويتعرف المشاركون في برنامج «قدرات رقمية»، إلى مهارات التعامل مع العالم الرقمي من خلال البحث عن المراجع الموثوقة في المصادر، والبحث في جوجل، واستخدامات البريد الإلكتروني في عالم الإنترنت.

ولا تزال فرصة المشاركة في «مسابقة الكتابة لمسرح الناشئة»، مفتوحة أمام الموهوبين والمبدعين من كُتّاب النصوص المسرحية حتى 30 أكتوبر 2021، وعلى الراغبين في المشاركة التعرف إلى التفاصيل عبر متابعة الصفحات الرسمية لناشئة الشارقة في مواقع التواصل الاجتماعي @shjyouth.

وتواصل ناشئة الشارقة ورشة «من السيناريو إلى الفيلم» ضمن برنامج «الفنون السينمائية»، الذي يقدمه علي نبيل العامري وعبد الله محمد صالح خريجا ناشئة الشارقة، حيث تتيح الورشة الفرصة للمشاركين في التعرف إلى كافة تخصصات الفن السابع.

كما تتضمن قائمة برامج شهر أكتوبر برنامج «نادي الكتاب – اقرأ» بالتعاون مع المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، حيث سيتم إرسال صندوق القراءة الذي يحتوي على كتاب ممتع وهدايا مسلية لكل مشارك، على أن يلتقي المشاركون في جلسة افتراضية نهاية الشهر لمناقشة الكتاب وإبداء آرائهم فيه.

وتستمر فعاليات برنامج «وقت الرياضة»، الذي يشمل ورش عمل يومية لتدريب المشاركين على مهارات أداء التمرينات الرياضية، بما يعزز ثقافة ممارسة الرياضة للحفاظ على صحة النشء والشباب، وتتيح ناشئة الشارقة للشباب فرصة الانتساب إليها إلكترونياً، عبر زيارة الموقع الإلكتروني WWW.shjyouth.ae، وتعبئة استمارة الانتساب، والانضمام إلى البرامج والورش التي يفضلونها، وتنسجم مع احتياجاتهم وتوافق تطلعاتهم.