القصباء تأخذ الأطفال في رحلة مسرحية إلى «بلاد العجائب»

المصدر: الشارقة - البيان

تقدّم القصباء، الوجهة السياحية والثقافية والعائلية الترفيهية الأبرز في الشارقة، والتابعة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وبالتعاون مع «إتش تو برودكشنز»، مجموعة عروض مسرحية مشوّقة تجمع بين الرقصات والألعاب البهلوانية والفن الأدائي ضمن عرض مسرحي للرواية الشهيرة «أليس في بلاد العجائب»، التي تعد من بين أشهر الروايات الخيالية في العالم للكاتب لويس كارول.

تتمحور الرواية والمغامرة الخيالية حول البطلة «أليس»، التي تتبع أرنباً أبيضَ إلى أن تقع في جحره العميق الذي يقودها إلى عالم آخر خيالي مليء بالكائنات الغريبة.

ستتضمن العروض المسرحية فيديوهات وعناصر مرئية برسوم متحركة في خلفيات المَشاهِد المسرحية، والتي تتفاعل مع الممثلين والجمهور بأسلوب قصصي ممتع. تم تصميم هذه العروض بشكل مناسب لجميع الأعمار، ويتميز المسرح بمقاعده الموزعة بشكل مريح وبتقنياته السمعية والبصرية لضمان أفضل تجربة للعائلات والزوار.

ستقام العروض في مسرح القصباء يوم الخميس 30 سبتمبر الساعة 5:30 مساءً و8:00 مساءً، ويوم الجمعة 1 أكتوبر الساعة 3:00 و5:30 و8:00 مساءً. اليوم الأخير للعروض هو يوم السبت 2 أكتوبر، وسيتضمن عرضين؛ الأول في الساعة 5:30 مساءً، متبوعاً بالعرض الأخير والختامي الساعة 8:00 مساءً.