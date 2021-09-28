«أبل تي في بلس» تحوّل ثلاثية الخيال العلمي «فاونديشن» إلى مسلسل

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

ترفع خدمة «أبل تي في بلس» رهانها في الموسم الجديد، عبر تحويل ثلاثية الخيال العلمي للكاتب إسحاق أسيموف، «فاونديشن» إلى مسلسل على التطبيق، بعد أن كان ينظر إلى تلك الكتب أنها غير قابلة للتحويل إلى أفلام، فهي تنسج عدة حبكات معاً وتمتد على مدى قرون، وقد استغرق تأليفها أصلاً نصف قرن، ولكن كاتب السيناريو والمنتج، ديفيد إس غويور، انتهى أخيراً من تصوير 10 حلقات من بطولة جاريد هاريس ولي بايس.

وكان أستاذ الكيمياء الحيوية في جامعة بوسطن قد نشر مؤلفاته أول مرة في خمسينيات القرن الماضي، ويتصور عالماً على شفا الإبادة في سعي لتحديد عناصره الأساسية من أجل ترك خريطة طريق للذين سينهضون في النهاية من تحت الرماد.

تبدأ الحلقات وفقاً لشبكة «سي إن إن» الأمريكية، مع تنبؤات عالم الرياضيات وعلم النفس هاري سيلدون، بانهيار إمبراطورية المجرة، وهو ما سيؤدي إلى فترة من انتشار البربرية مدة 30 ألف عام ما لم يتم تبني خطته، التي تتضمن إنشاء «مؤسسة» أو «فاونديشن» لتكون بمقام مستودع للمعرفة والحفاظ على الحضارة. فإذا صح ذلك، قد تستمر العصور المظلمة 1000 عام فقط. وفي سعيه لتحقيق ذلك، سيجد سيلدون حليفه في شخص عالمة شابة تدعى غال دورنيك، قبل أن يسافر واتباعه إلى الفضاء المجهول.

«أبطال وأشرار يقاتلون من أجل خلاص البشرية» تلك قد تكون عبارة مبسطة جداً لمثل تلك القصة المعقدة والمتشابكة والتي تجمع بين اسيموف وغويور المعروف بكتاباته لأفلام «باتمان» وغيرها.