مقتنيات لاغرفيلد في مزاد عالمي

المصدر: (إعداد: نهى حوا)

من المقرر طرح محتويات ثمانية منازل مؤثثة ببذخ في موناكو وفرنسا لمصمم الأزياء الألماني كارل لاغرفيلد في مزاد علني، وتلك تتراوح من أثاث وتحف فنية وصولاً إلى مقتنيات من داخل خزانة ملابسه. ومن بين أبرز المعروضات هناك آنية تصور القط «تشوبيت» الذي شارك السنوات الثماني الأخيرة من حياة المصمم، ومنحوتة ثمينة بقيمة 40 ألف يورو، وجاكيتات وبياضات منزلية وأكثر من 200 زوج من القفازات الجلدية من دون أصابع.

وأشارت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية إلى أن المعروضات في المزاد ستكون مدهشة ومتعددة الأوجه، كحال عملاق الأزياء نفسه، وستشمل مختارات من ذوقه الشخصي، مع أكثر من ألف قطعة تشمل الفنون الجميلة والتصميم والأزياء والأشياء الزائلة الشخصية، ما يضيء على حياة عملاق الموضة، كمصمم ومصمم ديكور ومصور وجامع تحف.

وقد اشتهر لاغرفيلد بأسلوبه الغريب، ويعتقد أن قطه المدلل «تشوبيت» كان لديه حارس شخصي وطاهٍ شخصي وخادمتان قدمتا له الرعاية على مدار 24 ساعة في قصره في باريس. وتقدر آنية خزفية للقط «تشوبيت» في المزاد من صنع الفنان البرتغالي رافاييل بوردالو بينهيرو، بنحو 5 إلى 7 آلاف يورو.

ويشمل المعرض أيضاً مجموعة مختارة من مصممين آخرين.

ويُعرف عن لاغرفيلد، الذي عمل المدير الفني لدور أزياء، فندي وشانيل وكلوي، قبل إطلاق داره الخاصة في عام 1991 أنه أعاد باستمرار كتابة كتاب قواعد الأزياء، ما أتاح له البقاء دائماً في الطليعة. وكان أيضاً جامع تحف بعين انتقائية.