XP أول مؤتمر لمناقشة مستقبل الموسيقى في الرياض

المصدر: الرياض - البيان

تستضيف العاصمة السعودية الرياض، أضخم مهرجان موسيقي في المنطقة، وبالشراكة مع هيئة الموسيقى في المملكة العربية السعودية، عن XP الحدث الموسيقي الذي سيستمر لمدة ثلاثة أيام ويضم مؤتمراً موسيقياً وفعاليات ليلية رائعة.

والذي تم إنشاؤه لدعم مستقبل الموسيقى في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وسيعقد مؤتمر XP في مدينة الرياض من 13 وحتى 15 ديسمبر، ومن المقرر أن يصبح التجمع الأكثر تطوراً لرواد الموسيقى في المنطقة.

سيعزز XP عبر الورشات وحلقات النقاش والاجتماعات وفرص التواصل وفعاليات الموسيقى الفرص المتنوعة لرواد قطاع الموسيقى من جميع الخلفيات، بمن فيهم الفنانون ورواد الأعمال والمبدعون وصناع السياسات، حيث سيجتمعون لبناء مستقبل الموسيقى في المنطقة.

وقال رمضان الحرتاني، الرئيس التنفيذي لمدل بيست المنظمة للمهرجان: «يعتبر XP الحدث الأول من نوعه في المنطقة، وسيكون بمثابة فعالية أساسية في قطاع الموسيقى المزدهر في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

ومن خلال توفير منصة للمصادقة على قطاع الموسيقى في المنطقة وتعزيزه، سيحظى الضيوف المحليون والدوليون بوفرة من الإمكانيات التي يقدمها قطاع الموسيقى الجديد على مدار الأيام الثلاثة. ونهدف من إطلاق مؤتمر XP إلى الانضمام للحوار العالمي، وسنواصل من خلال استضافة هذا الحدث بناء وتسريع تشييد البنية التحتية للموسيقى في جميع أنحاء المنطقة».

بُني مؤتمر XP على أربعة محاور أساسية. ويركز المحور الأول على تنمية المواهب ويهدف إلى توفير الوظائف في مجال الموسيقى للمواهب المحلية والإقليمية وتقديم الجماهير الجديدة للفنانين المعروفين.

أما المحور الثاني فيركز على تعزيز البحث والتشجيع وتطوير السياسات المناسبة بهدف بناء منظومة موسيقية قوية ومستدامة. وتم بناء المحور الثالث حول تطوير المشهد الموسيقي وتعزيز الفرص لتغذية قطاع الموسيقى الناشئ في المنطقة. وكانت نقطة تركيز المحور الرابع هي الأثر والتحفيز الاجتماعي، وبدء حوار حول الموسيقى والصحة النفسية والرفاهية المجتمعية والتنوع في قطاع الموسيقى. وستوفر هذه المحاور الأربع مجتمعة نهجاً متكاملاً لدعم قطاع الموسيقى وتوسّعه في المنطقة.

من جانبها قالت ندى الهلابي، مديرة برنامج مؤتمر XP: «نهدف من خلال هذه المحادثات إلى إلهام الأجيال القادمة للتفكير باختيار مهنة في قطاع الموسيقى وتعزيزه كوسيلة لخلق فرص العمل والابتكار وجعله قطاع مستدام يمكنهم الاستفادة منه. وينصب تركيزنا على تعزيز التنوع والرفاهية وظروف العمل العادلة من أجل تمكين الإناث ومنح صوت لمجموعات الأقليات في القطاع».

هذا وسوف يدعى كبار التنفيذيين والفنانين في قطاع الموسيقى على الصعيدين الدولي والإقليمي للمشاركة كمتحدثين ومندوبين في هذه الفرصة الرائدة للمساهمة في منظومة شاملة وجديدة للموسيقى والإبداع تمنح المزايا والفرص المتنوعة للجميع.

ويختلف برنامج فعاليات مؤتمر XP بين النهار والليل وسيضم العديد من البرامج التي ستقام طوال الوقت. وسيعمل المؤتمر على توسيع المسارات لمحترفي الموسيقى وصناع السياسات من خلال ورش العمل المنسقة بعناية وحلقات النقاش خلال النهار، كما وستقام ليلاً الفعاليات الموسيقية في جميع أنحاء مدينة الرياض ليظهر مشهد الحياة الليلية الناشئ في المنطقة، وستتيح للزوار استكشاف أصوات جديدة والتواصل مع واكتشاف المواهب الجديدة. وسيتم الإعلان عن البرنامج الكامل قريباً.