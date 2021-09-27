خريجا «ناشئة الشارقة» يدربان أقرانهما على تخصصات الفن السابع

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت «ناشئة الشارقة» التابعة لمؤسسة «ربع قرن» لصناعة القادة والمبتكرين، ورشة «من السيناريو إلى الفيلم»، ضمن برنامج «الفنون السينمائية»، وذلك انطلاقاً من حرصها على إتاحة الفرصة لخريجيها المتميزين، في نقل معارفهم وخبراتهم المكتسبة لأقرانهم من منتسبي ناشئة الشارقة في الأعمار من 13 إلى 18عاماً، لضمان استمرارية التعلم وديمومته، إضافة إلى اختبار قدراتهم الإبداعية في مجال التدريب.

وتشتمل الورشة التي يقدمها كل من الكاتب والممثل علي نبيل العامري، والممثل والمخرج السينمائي عبد الله محمد صالح، خريجا مركز ناشئة واسط، على العديد من المحاور المهمة في مختلف تخصصات الفن السابع منها بحث الأفكار وكيفية تطويرها، وأساسيات كتابة السيناريو، وكيفية كتابة المشاهد الداخلية والخارجية وفقاً للزمان والمكان، وكتابة الشخصيات ومواصفاتها وفقاً للأحداث، وتحويل القصة إلى سيناريو وحوار مفصل، تمهيداً لتحويل العمل إلى صورة بصرية.

وتعرف المشاركون إلى أنواع الأفلام وتصنيفاتها، إضافة إلى زوايا التصوير وأنواع اللقطات، وحركة الكاميرا، ومهام المخرج عبر تحليل السيناريو واختيار الممثلين وفريق العمل الفني وفق رؤيته الخاصة، إلى جانب اختيار مواقع التصوير.

وتدرب المشاركون على أساسيات المونتاج، باستخدام برنامج «أدوبي بريميير»، وكيفية تقطيع المشاهد وبناء الأحداث وفقاً للتسلسل الدرامي للفيلم، فضلاً عن إضافة المؤثرات والموسيقى التصويرية، وتستمر الورشة حتى التاسع من أكتوبر، وصولاً إلى تمكين المشاركين من إنجاز فيلم يرتبط باهتمامات فئة الناشئة والشباب.