مدارس متنوعة في برنامج فنون « 421 » لموسم الخريف

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن معرض 421، وجهة للفنون والتصميم في أبوظبي، التي تُعنى بالممارسات والأعمال الفنية المبتكرة، وتسعى لإبراز وتنمية المواهب المحلية والإقليمية عبر طيف واسع من المجالات الفنية عن برنامج موسم الخريف 2021.

برنامج تجريبي

يعنى معرض 421 بإقامة الشراكات مع المؤسسات والتجمعات والكيانات في الإمارات والمنطقة. ويعد برنامج خريف 2021 برنامجاً تجريبياً وجديداً يحمل العديد من المعارض والبرامج التي تعكس فكرة شمولية الفن والإبداع عبر المناهج المختلفة.

وتعليقاً على برنامج موسم الخريف، يقول فيصل الحسن، المدير العام للمعرض: «يسعدنا الترحيب بضيوفنا مرة أخرى في معرض 421، في بداية موسم ثقافي مزدهر في الإمارات والمنطقة. ونسعد بتقديم برامج متعددة تشمل الفن المعاصر والأفلام والأسواق الإبداعية وورش العمل، ومن خلالها نعيد تأكيد التزامنا بتقديم مساحة مفتوحة للحوار والمشاركة الفعّالة».

تطوير الخبرات

ويضيف: يسّرنا أيضاً افتتاح معرض «وبينما ننظر إليها» إشراف مجموعة Banat Collective، كثمرة مشاركة القيِّمتَين في الإصدار التجريبي لبرنامج تطوير خبرات التقييم الفني بالشراكة مع معهد بومباي للتحليل النقدي والبحوث (BICAR) في معرض 421، حيث تم تحديث فكرة المعرض من خلال الأبحاث لينتج عنها معرض متكامل.

ونرحب بعودة مرتضى فالي الذي يشرف على المعرض الرابع والأخير له من سلسلة «البنى فرعية: التنقيب في الحياتي» بعنوان «فريدة جداً، جذابة جداً»، يسلط كلا المعرضين الضوء على القضايا الملحة المتعلقة بالتمثيل والتنمية الحضرية.

قصص

في شراكة مع سينما عقيل تعود عروض الأفلام الحية، مرة كل شهر في المعرض وسلسلة من الأفلام العربية المعاصرة، بالتزامن مع المعارض المقامة. كما تعود بقوة أفلام من صناعة نساء لديهن الكثير من القصص، حيث ينسجن من خلال أصواتهن الحكايات الواضحة التي تستهوي أفئدة المتابعين وتسحر الناظرين.