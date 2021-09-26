80 فيلماً في «الشارقة السينمائي الدولي»

المصدر: (الشارقة - البيان)

تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، تنطلق في العاشر من أكتوبر المقبل، فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب 2021، الذي تنظمه مؤسسة «فن»، حيث يقدم للجمهور في الإمارات والعالم أكثر من 80 فيلماً من 38 دولة عربية وأجنبية، وسلسلة ورش وجلسات. ويستضيف المهرجان الذي يقام «عن بُعد» حتى 15 أكتوبر، تحت شعار «فكر سينما» 6 أفلام تعرض للمرة الأولى عالمياً، و35 فيلماً يعرض للمرة الأولى بالشرق الأوسط، و3 في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب 4 أفلام تعرض لأول مرة في دولة الإمارات.

وقالت الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي، مدير مؤسسة «فن»، ومدير المهرجان: «وصلنا بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والدعم والمتابعة المباشرة لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، إلى متابعين وسينمائيين صغار من مختلف بلدان العالم، ونجحنا في وضع أجيال من الإمارات على مسار العمل السينمائي الاحترافي».