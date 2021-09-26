«أصوات أجيال المستقبل» تحتفي بالفائزين

المصدر: دبي- البيان

أعلنت، مسابقة أصوات أجيال المستقبل «مسابقة الكتابة العالمية الملهمة للأطفال» لمنطقة الشرق الأوسط عن الفائزين لعام 2021، حيث احتفت بهم في حفل خاص لتوزيع الجوائز في نادي زعبيل للسيدات بدبي.

وقد أطلقت مبادرة الكتابة الفريدة هذه على مستوى العالم عام 2015 وتحت رعاية منظمة اليونيسكو، وفي 2019 تم إطلاقها في منطقة الشرق الأوسط.

وتنظم مؤسسة الإمارات للآداب المسابقة الإقليمية نيابة عن الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، سفيرة النوايا الحسنة للمبادرة في منطقة الشرق الأوسط. وقد قالت الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد: «يسعدني أن أرى كيف ألهمت هذه المسابقة العديد من الأطفال وحفزتهم على التفكير بشكل خلّاق في أهداف التنمية المستدامة واستلهام حلول مستدامة للبيئة».

تشجيع وتحفيز

ومن جهته، قدم برنامج الجذور والبراعم في الإمارات، التهاني نيابة عن سفيرة النوايا الحسنة للبرنامج بالمنطقة، الشيخة ميثاء بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، والتي قالت: «إن الاهتمام بكوكبنا هي من أهم مهام أجيال المستقبل، وتمد مثل هذه المبادرات يد العون لهم لتحفزهم على العمل على هذه المهمة».