«الشارقة للراوي» يواصل فعالياته في المنطقة الشرقية

المصدر: الشارقة - البيان

اختتمت فعاليات ملتقى الشارقة الدولي للراوي الـ21، في مركز إكسبو الشارقة، في حين تتواصل الفعاليات في مقر معهد الشارقة للتراث، حيث انطلقت أمس فعاليات المنطقة الشرقية في كل من مدينة خورفكان في مجلس خورفكان الأدبي، ومدينة الذيد في جامعة الشارقة فرع الذيد، وكلباء في جامعة الشارقة – فرع كلباء، ودبا الحصن في نادي دبا الحصن الثقافي الرياضي، وتتنوع بين جلسات وأنشطة وورش وبرامج عديدة، إذ تكتمل افتراضياً حتى الـ30 من سبتمبر الجاري على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بمعهد الشارقة للتراث.

وقد نظم الملتقى جلسة بعنوان قصص الحيوان في التراث العربي، تحدث فيها مجموعة من المتخصصين في المجال.