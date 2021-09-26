تعاون بين «تريندز» و«فكر»

المصدر: (دبي - البيان)

استقبل د. محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، الكاتبة الإماراتية دبي بالهول، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة «فكر» في دبي، وأطلعها على أنشطة تريندز البحثية والفكرية، والخدمات والفعاليات التي يقدمها حول مختلف قضايا العالم، بما يدعم صُنّاع القرار والباحثين والأكاديميين.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين مركزي تريندز وفكر في مجال البحث العلمي والمعرفة، إذ أكد العلي حرص المركز على التواصل والتعاون مع هذه المؤسسة البحثية الجديدة. من جانبها، قدمت الكاتبة دبي بالهول شرحاً موجزاً حول مركز فكر الذي أطلقته حديثاً، مشيرة إلى أنه مؤسسة دراسات استراتيجية متعددة التخصصات تغطي الشؤون الدولية والسياسات العامة والحوكمة العالمية، وتقدم بالتعاون مع شركاء دوليين ستة برامج بحثية مُقسَّمة إلى مجالات عدة بهدف نشر بحوث متعددة حول موضوعات ذات أهمية للمجتمع الدولي.