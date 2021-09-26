«أليكسو» و«العربية للمسرح» تنسيق متواصل

المصدر: الشارقة - البيان

استقبل الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبدالله مديرة إدارة الثقافة في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (أليكسو) الدكتورة حياة القرمازي، وذلك في مكتبه بالشارقة، حيث رحب عبدالله بها وأبدى اعتزاز الهيئة بالتعاون المثمر مع أليكسو منذ لحظة ولادة وتأسيس الهيئة العربية للمسرح.

وأشاد بحيوية ونشاط الدكتور محمد ولد اعمر المدير العام لأليكسو والدكتورة حياة مديرة إدارة الثقافة وكافة العاملين في المنظمة، التي تعمل يداً بيد مع الهيئة العربية للمسرح لتفعيل استراتيجيات عملها المتعلقة بتنمية المسرح العربي بشكل عام والمسرح المدرسي بشكل خاص، والذي أنجزت فيه الهيئة بتوجيه من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح، الخطة العشرية وتدريب نحو اثني عشر ألف معلم ومعلمة حول الوطن العربي، وكذلك وضع المنهاج المتكامل للمسرح في الصفوف المدرسية كافة في الإمارات، مشيداً بتحقيق أليكسو إنجاز اختيار وزارات الثقافة العربية مندوبين لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية التي ساهمت أليكسو في تصديق وزراء الثقافة عليها عام 2015 بالرياض.