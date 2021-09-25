«الشارقة للمتاحف» تستعرض تجربتها عبر منتدى اليونسكو

المصدر: (الشارقة - البيان)

شاركت هيئة الشارقة للمتاحف ممثلة بمديرها العام منال عطايا، في منتدى اليونسكو رفيع المستوى الثاني الذي نظم بالعاصمة الفرنسية باريس، تحت عنوان «مواجهة مخاطر ما بعد جائحة فيروس كورونا من خلال الابتكار والشمولية».

وتضمن المنتدى خمس جلسات، شملت تطوير المتاحف وتحديات وباء «كوفيد 19» المستجد، والإدماج المجتمعي والمساواة في ظل الوباء، والمتاحف في العصر الرقمي، وتنوع المتاحف، والمتاحف في أوقات الأزمات والصراعات.

واستعرضت عطايا خلال جلسة «المتاحف في العصر الرقمي»، ما واجهته المتاحف في بداية الجائحة من إغلاق لأبوابها وإعادة النظر في وسائلها للوصول للجماهير لضمان استمرارية عمل المتاحف كمصادر تقدم محتويات متاحة لجميع جماهيرها المحلية والعالمية، مشيرة إلى أن العديد من المؤسسات الثقافية من مختلف أنحاء العالم، قامت بنقل مقتنياتها إلى العالم الافتراضي، لتصل إلى أوسع شريحة من الجماهير.

وقالت مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف: «لم تعد المقتنيات محصورة في حيزها المكاني، مما سمح لمزيد من الأشخاص الذين ربما لم يكونوا ليتمكنوا من زيارة المتحف بسبب الوباء أو المسافة الجغرافية، لاستكشاف والاستمتاع بعدد كبير من معروضات المتاحف عبر الواقع الافتراضي».

واستعرضت عطايا تجربة الهيئة في الإسراع بإطلاق الجولات الافتراضية، وورش العمل الافتراضية، وعرض مئات المقتنيات من مجموعاتها على موقعها الإلكتروني وموقع «متحف بلا حدود» لكي توفر فرصة للجماهير للاستمتاع بها والتعلم من خلالها وهم في منازلهم.