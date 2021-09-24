افتتاح مهرجان بكين السينمائي الدولي في دورته الـ 11

المصدر: البيان

افتتح مهرجان بكين السينمائي الدولي الـ 11 الثلاثاء الماضي، حيث هناك أكثر من 250 فيلما سيتم عرضها خلال المهرجان، وفقا للمنظمين.

وعاد حدث السجادة الحمراء إلى مهرجان هذا العام بعد إلغائه لأول مرة في مهرجان العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19.

وتم ترشيح 15 فيلما من الصين وخارجها لجائزة تيانتان لهذا العام، والتي تعد القسم الرسمي لمسابقة المهرجان، وستترأس الممثلة العالمية الشهيرة قونغ لي لجنة تحكيم الجائزة.

وقالت قونغ في حفل الافتتاح إن لجنة التحكيم ستختار أفضل الأفلام بجدية واحترافية.

وأضافت "أننا نأمل من خلال مهرجان بكين السينمائي الدولي، جعل المزيد من الناس في العالم يفهمون الثقافة الصينية والفن الصيني وقصص الشعب الصيني".

ومنذ إطلاق دورته الأولى العام 2011، يهدف المهرجان إلى تعزيز التبادلات بين المطلعين لصناعة الأفلام العالمية، حيث جذب اهتماما دوليا متزايدا بفضل سوق الأفلام المزدهرة في الصين، وفق وكالة شينخوا.