وفاة مؤلف كتب الأطفال السويدي أولف نيلسون

المصدر: (كوبنهاجن - د ب أ)

أعلنت دار النشر السويدية بونير كارلسن وفاة مؤلف كتب الأطفال الشهير أولف نيلسون عن عمر 73 عاما.

وقالت رئيسة قسم الأدب في دار النشر، إيفا داهلين، إن نيلسون قدم على مدار أكثر من 40 عاما أعمالا أدبية رائعة للأطفال.

ونشر المؤلف، المولود في هلسينجبورج جنوبي السويد عام 1948، ما يقرب من 140 كتابا، بما في ذلك الترجمة الإنجليزية "كل الحيوانات الصغيرة العزيزة" وسلسلة "المحقق جوردون".

حصل نيلسون على العديد من الجوائز عن أعماله، بما في ذلك جائزة أستريد ليندجرين في عام 2006 ولوحة نيلز هولجرسون في ثمانينيات القرن العشرين.

وفي عام 2012، قال في صحيفة تيدنينجن سكريفا إن القصة الجيدة يمكن أن تحتوي "ربما 40% من المزاج الشخصي، و50% من الضحك السعيد والطيب، ثم 10% من العناصر التي تظل عالقة بالذهن"