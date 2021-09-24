السركال أفنيو تحتفي بالفنون والثقافة في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

افتتحت المؤسسة الثقافية السركال أفنيو، موسمها الفني الجديد مع «السركال ليتس»، بأمسية تحتفي بالفنون والثقافة في مقر السركال في القوز. ومع افتتاح أكثر من 15 معرضاً فنياً جديداً في صالات العرض الفنية المعاصرة، تنضم مفاهيم جديدة، يقودها رواد أعمال مبدعون، إلى مجتمع السركال أفنيو، وكذلك إعادة فتح A4 Space من منطلق الاستدامة، والأعمال الفنية العامة التي تنتجها مؤسسة السركال للفنون.

ويدشن الافتتاح بداية موسم ثقافي لافت، قبيل افتتاح «إكسبو 2020 دبي».

واستقبلت السركال أفنيو، ستة أعضاء جدد في مجتمعها. وفي ظل المزيد من الأعمال الإبداعية، المقرر افتتاحها خلال الفترة المتبقية من عام 2021، شهد «السركال ليتس» Lates افتتاح Le Guépard، وهو مقهى مفتوح طوال اليوم، ويقوم بتقديم تجربة تناول طعام خاصة، وPekoe، بيت الشاي الحرفي، ومشاريع Volte Art مساحة فنية معاصرة نشأت من مومباي، ومطبخ Kaykroo السحابي، وكذلك تم افتتاح Jossa السركال، وهو مكان جديد له تراث معماري خاص، ليكون مساحة معارض، وأعيد افتتاح A4 Space من منطلق الاستدامة.

كما افتتحت مؤسسة السركال للفنون Common Room، وهي مساحة مشتركة للممارسين الثقافيين والباحثين الأكاديميين. وقد تم إطلاق هذه المساحة متعددة التخصصات للبحث والكتابة والدراسة الجماعية والاجتماعات غير الرسمية، مع مشروع بقيادة بحثية، يستضيف الفنانة عذوب البصيلي، في سلسلة من الأنشطة الاستقصائية. وإلى جانب أعضاء مجتمع السركال الدائمين الجدد، وجدت معارض متنقلة لكل من إيوان مكتبي، Nidanin Woodwork، وSwirl by Two عبر الأفنيو.

تراث معماري

في إطار الحفاظ على التراث المعماري المعاصر ورعايته، أطلقت السركال «جوسا من السركال»، خلال فعاليات اليتس. وهو يقع في معرض 45، الذي احتضن في السابق مؤسسة جان بول نجار، وقد صممه المهندس المعماري الشهير ماريو جوسا من Marcel Breuer.