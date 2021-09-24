فعاليات ثقافية وفنية منوعة في «ملتقى الشارقة للراوي»

المصدر: (الشارقة - البيان)

انطلقت، أمس، في مركز «إكسبو الشارقة»، أعمال ملتقى الشارقة الدولي للراوي في دورته الـ 21، والذي ينظمه معهد الشارقة للتراث.

تحت شعار «قصص الحيوان»، بمشاركة محلية وعربية ودولية رفيعة المستوى، ويقام الملتقى تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث تم عقد جلستين، كانت الجلسة الأولى عن «الجهود المؤسسية لحماية الكنوز البشرية»، والجلسة الثانية بعنوان «قصص الحيوانات في الدراما الخليجية».

تناولت الجلسة الافتتاحية الأولى للملتقى «الجهود المؤسسية لحماية الكنوز البشرية»، أدارها الدكتور أسعد عبد الرحمن عوض، وتحدث فيها كل من الدكتور عبد الإله بن عرفة، من المغرب، نائب المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة، وهو روائي وأديب، والدكتور هاني هياجنة من الأردن، عميد كلية الآثار والأنثروبولوجيا في جامعة اليرموك، وكذلك الدكتورة حياة قرميزي، من تونس، وهي مديرة دارة الثقافة في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو).

آليات وضوابط

تحدث د. بن عرفة عن الجهود المؤسسية لمنظمة العالم الإسلامي من خلال إنشاء مجموعة من الأجهزة، ووضع مجموعة من الآليات والضوابط في حماية التراث الثقافي والمحافظة عليه، سواء كان تراثاً مادياً أو غير مادي، أو طبيعياً أو صناعياً.

كما تحدث د. هاني الهياجنة، عن مجالات تطبيق اتفاقية اليونيسكو، بشأن صون التراث الثقافي غر المادي، وأكد أن هذا اللقاء الذي ينظمه معهد الشارقة للتراث، وإمارة الشارقة، هو لقاء مهم جداً على مستوى العالم الثقافي العربي، بل والعالمي.

وبدورها، قالت د. حياة قرمازي، إن الراوي هو حامل التراث، ولهذا فقد كسب هذا الملتقى حجمه الدولي، وقد عرضنا جهود المنظمة العربية في العناية بالكنوز البشرية الحية.

الجلسة الثانية

أما الجلسة الثانية ضمن فعاليات اليوم الأول للملتقى فكانت بعنوان «قصص الحيوانات في الدراما الخليجية»، أدارها الفنان الدكتور حبيب غلوم، وتحدث فيها كل من الفنان محمد ياسين من البحرين، والفنانة سناء بكر يونس من السعودية، وكذلك الفنان جاسم عبيد الزعابي.

تحدث المستشار جاسم عبيد الزعابي، عن تربية الأطفال وطرق معاملتهم وضرورة الاستماع لهم وإعطائهم الاهتمام اللازم، وأشار إلى ضرورة أن يحترم الأبناء والديهم، مع الاستماع إلى كلامهم وتنفيذ رغباتهم، كما تطرق إلى أهمية التربية والاحترام المتبادل.

من جانبه، ركز محمد ياسين في كلمته على تربية الأطفال التربية الحديثة، وتطرق إلى برامج الأطفال التي كنا نعرفها، وقدمها سابقاً في فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.

وبدورها، أكدت الفنانة سناء يونس ضرورة عودة مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك، ودورها المهم، خصوصاً في إنتاج مسلسل افتح يا سمسم، وأفلام الكرتون.

العنزات الثلاث

ومن جانبها، قدمت سوسن محمد خبيز، من سوريا، حكاية بعنوان «العنزات الثلاث»، وتدور الحكاية حول حب الأم لأطفالها، وكيف تكون حنونة عليهم وتدافع عنهم. كما قدمت غريس وانغاري، من كينيا، حكاية بطريقة تقليد صوت الحيوانات المتنوعة، وقدمت ريا من اليابان، ورشة للأطفال لتعليمهم سرد الحكاية بواسطة الأوراق.

واختتمت فعاليات اليوم الأول لملتقى الشارقة الدولي للراوي، بجلسة سمر قدمتها أكاديمية الفجيرة للفنون، تضمنت معزوفات موسيقية على عدد من الأدوات والآلات الموسيقية، تنوعت ما بين العزف المنفرد والعزف الجماعي، والتي نالت إعجاب الحضور والزوار.