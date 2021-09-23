دار شعر مراكش تحتفي بالذكرى الخامسة لتأسيسها

المصدر: مراكش - البيان

تنظم دار الشعر بمراكش غداً لقاء خاصاً، احتفاء بالذكرى الخامسة لتأسيسها، ويشارك في هذا اللقاء ثلة من الشعراء والنقاد والإعلاميين المغاربة في سعي لاستقصاء تجربة دار الشعر والشعراء، وتمثل استراتيجيتها وعرض لإحصائيات ومعطيات تخص برمجتها الشعرية والثقافية خلال الخمس سنوات الماضية، وتقديم رؤى وتصورات تستشرف المستقبل.

ويشهد هذا اللقاء الاحتفائي، تقديم الناقدة الدكتورة حورية الخمليشي للدرس الافتتاحي، الخاص بالموسم الحالي الجديد، حول موضوع «الشعر وحوارية الفنون:

من خلال تجربة دار الشعر بمراكش»، يليها عرض «معطيات وإحصائيات».. حول تجربة دار الشعر بمراكش (2017 ـ 2021) يقدمه الشاعر عبدالحق ميفراني، مدير دار الشعر بمراكش، تليه شهادات ومداخلات لنخبة من النقاد والشعراء والإعلاميين: الناقد الدكتور اسلمية أمرز، الشاعر إسماعيل زويريق، الإعلامية والشاعرة فتيحة النوحو. ويختتم هذا اللقاء الاحتفائي، بتقديم فيديو يضم شهادات لمجموعة من الشعراء والنقاد والفنانين والإعلاميين والمثقفين من مختلف أنحاء المغرب والعالم العربي.

ويمثل هذا اللقاء، الانطلاقة الفعلية للبرنامج الشعري الخامس لدار الشعر بمراكش من خلال فقرة «الأبواب المفتوحة». واختارت الدار، منذ تأسيسها أن ترسخ استراتيجيتها الخاصة من خلال التركيز على خطين أساسيين: وظيفة الشاعر ودوره في النسق الثقافي العام، وحضور الشعر ضمن المنظومة الاجتماعية والثقافية. خطان موازيان يرسمان، ومن خلال البرمجة الشعرية الغنية، جزء من هذا الزخم الإبداعي والنقدي، في مغرب ثقافي مليء بالتحولات.