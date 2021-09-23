«ديون» ينثر عبير جمال ليوا

المصدر: أبوظبي - البيان

تزامناً مع عرض فيلم «ديون» المنتظر على شاشات السينما في جميع أنحاء المنطقة، نُشرت لقطات ومشاهد حصرية خلال عملية التصوير في أبوظبي أمس، لإظهار تفاصيل استخدام المناظر الصحراوية الطبيعية الخلابة في أبوظبي كموقع تصوير للكوكب الرملي الشهير «أراكيس» في فيلم المخرج دينيس فيلنوف، المقتبس عن رواية الخيال العلمي الأكثر مبيعاً للكاتب فرانك هربرت.

وقد جرى تصوير فيلم المغامرة الملحمي من إنتاج «وارنر براذرز» و«ليجندري بيكتشرز» في صحراء ليوا على مدار 11 يوماً بمشاركة فريق متنوع من المواهب المحلية والدولية.

واستفاد العمل من الاسترداد النقدي على تكلفة الإنتاج الذي تقدمه لجنة أبوظبي للأفلام، بينما وفّرت «إبيك فيلمز» خدمات الإنتاج، إلى جانب دعم عدد من شركاء الإنتاج في دولة الإمارات، بما في ذلك twofour54، «غو إيريالز»، «فيلمكويب ميديا»، «إف ستوب» لخدمات مواقع التصوير و«إيمان لخدمات النقل».

وتُظهر المشاهد واللقطات الحصرية من وراء كواليس العمل الممثلين وطاقم العمل خلال وجودهم في موقع التصوير لاستكمال سلسلة من المشاهد الرئيسية في الكوكب الرملي «أراكيس» الذي تدور فيه أحداث فيلم «ديون» المليئة بالإثارة والتشويق.