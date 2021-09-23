سلطان بن أحمد القاسمي يفتتح «ملتقى الشارقة للراوي»

المصدر: الشارقة - البيان

افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، صباح أمس، فعاليات النسخة الـ 21 من ملتقى الشارقة الدولي للراوي، الذي ينظمه معهد الشارقة للتراث تحت شعار «قصص الحيوان»، وذلك في مركز إكسبو الشارقة.

وكان في استقبال سموه فور وصوله، كل من الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، وعبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، والدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، وسالم يوسف القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعدد من مديري ومسؤولي الدوائر والهيئات الحكومية وممثلي المنظمات الثقافية.

وجال سموه في مختلف أرجاء الملتقى الذي يستمر حتى الثلاثين من الشهر الجاري، بمشاركة أكثر من 38 دولة من مختلف أنحاء العالم، واطلع سموه على المشهد الإبداعي للكنوز البشرية الحية، واستمع إلى شروحات حول الملتقى وأهميته ومسيرته على مدار 21 عاماً، وما حققه من أجل استمرار ترسيخ وتعزيز دور ومكانة الراوي في المجتمع.

عمل جاد

وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، قال الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، رئيس اللجنة العليا المنظمة للملتقى: يسعدنا حضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة، لتدشين فعاليات النسخة الحادية والعشرين من ملتقى الشارقة الدولي للراوي، ما يشكل لنا المزيد من العمل الجاد والاشتغال الحيوي من أجل الاستمرار في نهج النجاح والتميز في ظل دعم بلا حدود من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأكد رئيس معهد الشارقة للتراث، أن ملتقى الشارقة الدولي للراوي يعتبر رحلة ثقافية تراثية معرفية مميزة، تتجدد كل عام في رحاب التراث الثقافي، نستكشف من خلالها معارف عديدة وأسماء جديدة في حقل التراث الثقافي من مختلف أنحاء العالم.

وكرم سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، شخصية هذا العام، كما كرّم مجموعة من الرواة، بالإضافة إلى الراوي الصغير.

38

يحتفي الملتقى بجمهورية السودان كضيف شرف، كما يشهد هذا العام مشاركة متميزة من 38 دولة، تتنوع مشاركاتها في مختلف برامج وفعاليات الملتقى من ندوات ومحاضرات وجلسات، تستعرض العديد من المقاربات العلمية المهمة حول قصص الحيوان، ذلك بمشاركة نخبة خبراء وباحثين وكتّاب.