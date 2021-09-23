انطلاق فعاليات «عجمان للطوابع»

المصدر: (عجمان - البيان)

افتتح الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، الدورة الثانية من معرض عجمان للطوابع والعملات الذي تنظّمه سياحة عجمان بالتعاون مع جمعية الإمارات لهواة الطوابع، في مركز سيتي سنتر عجمان، حيث يستمر حتى 25 الجاري.

وتقام خلال المعرض محاضرتان عن هواية جمع الطوابع، وجمع العملات. ويشارك في الحدث عدد كبير من العارضين والتجار، إضافةً إلى الهواة، حيث يضم مجموعة عملات نادرة وطوابع بريدية تروي تاريخ وتطور الإمارات والمنطقة.

وستكون المسكوكة الخاصة بإمارة عجمان والتي أطلقتها الدائرة مؤخراً بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، احتفالاً بمرور 40 عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، معروضة ومتاحة للبيع خلال أيام المعرض.