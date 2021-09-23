«الناشرين الإماراتيين» تشارك في معرض الرياض للكتاب

المصدر: (الشارقة - البيان)

تشارك جمعية الناشرين الإماراتيين في معرض الرياض الدولي للكتاب، وتنقل عبر مشروع «منصة» 569 عنواناً في مختلف الحقول المعرفية والإبداعية، تمثل إصدارات 27 دار نشر إماراتية، لتكون في متناول جمهور القراء في المملكة العربية السعودية، وينطلق معرض الرياض الدولي للكتاب في الأول من أكتوبر المقبل، وتعرض فيه جمعية الناشرين الإماراتيين عبر مشروع «منصة» مجموعة عناوين تمثل إصدارات دور النشر المحلية.

وتأتي مشاركة الجمعية في المعرض، في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تمكين الناشر المحلي من المشاركة في معارض الكتب العربية والعالمية، وفقاً للهدف المرسوم لمشروع منصة، الذي أطلقته الجمعية في العام 2019 ليقدم للناشرين الأعضاء الذين يملكون أقل من 20 إصداراً فرصة المشاركة، بعرض أعمالهم في مختلف بلدان العالم، ضمن التسهيلات التي تقدمها جمعية الناشرين الإماراتيين، من أجل إتاحة حضور الكتاب المحلي في الأسواق العربية والإقليمية.

وقال راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين: «تمثل مشاركة الجمعية في المعرض فرصة لعرض إصدارات دور النشر المحلية، والتدارس مع الناشرين العرب حول الاستفادة من تجربة الشارقة في دعم صناعة النشر. وسنشارك في المؤتمر الذي يعقد للناشرين يومي 4 - 5 أكتوبر المقبل، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة في السعودية على هامش معرض الرياض، ونهدف إلى الإسهام في طرح رؤى لدعم صناعة الكتاب التي تأثرت عربياً وعالمياً بفعل الإجراءات التي صاحبت انتشار جائحة «كورونا»، وسنعرض التسهيلات المؤسسية، التي تقدمها الشارقة لتطوير صناعة النشر».