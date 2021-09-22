فتح باب التسجيل لحضور «أوركسترا مهرجان أبوظبي للشباب»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مهرجان أبوظبي 2021، ضمن فعاليات دورته الثامنة عشرة تحت شعار «المستقبل يبدأ الآن»، فتح باب التسجيل لحضور فعالية «أوركسترا مهرجان أبوظبي للشباب»، والتي تقام بالتعاون مع أوركسترا الإمارات السيمفونية للشباب بمسرح دبي الاجتماعي ومركز الفنون في مول الإمارات يوم 23 أكتوبر المقبل. وأوضح المهرجان أن حضور الفعالية الموسيقية مجاني، مع ضرورة التسجيل المسبق عبر الموقع الإلكتروني 800-Tickets.

وأشارت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، إلى أن أوركسترا الإمارات السيمفونية للشباب هي أوركسترا الشباب التي يقدّمها مهرجان أبوظبي هذا العام، احتفاءً بأكثر من عشرين عاماً من الشراكة والتعاون في سبيل بناء المواهب الإماراتية الموسيقية الشابة، وقالت: «إن استثمارنا في الشباب يتعدى صقل المواهب إلى دعم دراساتهم الأكاديمية وتنمية خبراتهم المهنية، على يد الخبراء وكبار الموسيقيين، في إطار التزامنا باستدامة نهضة منجز الفنون في الإمارات».

وختمت: «يسعدني أن أعبّر عن عميق اعتزازي بألمع المواهب الموسيقية الشابة في أدائها المتميز لمقطوعات بيتهوفن وكميل سان سانس وجورج بيزيه، بقيادة المايسترو رياض قدسي، ومشاركة بعض الموسيقيين الشباب المبدعين من حول العالم، في حوار ثقافي موسيقي يسهم في تعزيز قيم السلام والتضامن الإنساني، وأدعو الأهالي والجمهور للاحتفاء معنا بهذه المواهب الشابة التي تصنع مستقبل الموسيقى اليوم».