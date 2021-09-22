فرقة «بي تي إس» سفيرة الفن الكوري في متحف المتروبوليتان

المصدر: (دبي - اليازية البدواوي)

نشرت وكالة أنباء كورية جنوبية صورة للسيدة الأولى كيم جونغ-سوك وأعضاء فرقة «بي تي إس» الشهيرة بفن البوب الكوري، يرافقهم مسؤولون آخرون، وذلك في أعقاب اختتام حفل افتتاح معرض فنون كوريا بمتحف المتروبوليتان للفنون بمدينة نيويورك.

ظهر أعضاء الفرقة الكورية، التي تم وصفها حديثاً بلقب «المبعوث الرئاسي الخاص للأجيال القادمة والثقافة» من قبل الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، في الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك متحدثين عن قوة الأجيال الشابة اليوم لخلق عالم أكثر إيجابية وصحة. ولاحقاً في المساء، انضموا إلى السيدة الأولى للبلاد كيم جونغ سوك، وهي مغنية مدربة كلاسيكياً، ووزيرة الثقافة هوانغ هي في متحف متروبوليتان للفنون، لتقديم هدية من حكومة كوريا الجنوبية تتألف من أوان مطلية بمادة اللك، وفقاً لمجلة «آرت نيوزبيبر».