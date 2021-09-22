أسبوع الساعات في دبي ينطلق نوفمبر المقبل

المصدر: دبي- البيان

تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، سيشهد أسبوع الساعات- دبي لقاء أبرز أسماء عالم صناعة الساعات العالمية في النسخة الخامسة من الحدث- في الفترة من 24 إلى 28 نوفمبر 2021.

تم تأسيس الفعالية في عام 2015 من قبل أحمد صديقي وأولاده، وتُعد أكبر حدث غير تجاري في مجال صناعة الساعات في الشرق الأوسط، حيث تستقبل أكثر من 45 علامة تجارية رائدة- وهو أكبر عدد مشارك في تاريخ الفعالية حتى اليوم.

تضم قائمة العلامات التجارية المشاركة أيضاً صانعي الساعات التاليين: أرمين ستروم، وبوريغارد، وبيل آند روس، وبوفيه، وبريتلينغ، وبولغري، وكريستوف كلاريه، وكرونو سويس، وكوروم، وتسابيك، ودي بيتون، وإف بي جورن، وفريدريك كونستانت، وجينوس، وجيرارد بيريغو، وجي أو إس، وغروبل فورسيه، وإتش موزر آند سي، وجابك آند كو، وكونستانتين تشايكن، ولورينت فيرير، ولويس إرارد، ولويس مونيه، ولودوفيك بالوارد، وإم بي آند إف، ومايسترسينجر، ومونت بلانك، ومونترس كي إف، وموريتز غروسمان، ونوركاين، وأوريس، وبورنل، وريبيليون، وريسيرفوار، وريسينس، وشوارز إتين، وسينجر ريماجيند، وتاغ هوير، وتريلوب، وأوليس ناردين، وأورويرك. كما من المقرر حضور ووتش بوكس- الوجهة الرائدة للساعات الفاخرة المستعملة- بمساحة خاصة بها.

صالة خاصة

سوف تطلق فعالية أسبوع الساعات دبي هذا العام صالة خاصة بجامعي الساعات، بهدف جمع محبي الساعات حول العالم في مساحة مخصصة لخبراء الساعات، لمناقشة أحدث الإصدارات وأخبار الصناعة أثناء التفاعل مع قادة المجال، كما ستعرض صالة جامعي الساعات الإصدارات المحدودة الفريدة، التي شاركت أحمد صديقي وأولاده في تصميمها للاحتفال بالذكرى الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة. سوف تتضمن الصالة أيضاً قطعاً من إصدار بوبين آند زورويج، وميكي إيليتا.