مهرجان أبوظبي يحتفي بقيم السلام في برلين

المصدر: أبوظبي - البيان

يشارك مهرجان أبوظبي ضمن الفعالية الفنية العالمية الأبرز أسبوع الفن في برلين، عبر معرض «ما وراء الإيمان Beyond Belief»، في إطار استراتيجيته لتعزيز جهود الدبلوماسية الثقافية عبر التعاون والإنتاجات المشتركة؛ وذلك بالتعاون مع مركز الفن العالمي المعاصر «هاوس كونست ميته».

ويتضمن المعرض الفني، الذي ينظم في الفترة من 18 سبتمبر وحتى 21 نوفمبر في العاصمة الألمانية برلين، أعمال أكثر من 35 فناناً من حول العالم، وبينهم الفنانة الإماراتية عائشة جمعة، من خلال مجموعة البورتريهات والوجوه التي تشكل عملها الفني «رسوم تلقائية». وحضر الافتتاح كل من حفصة العلماء، سفيرة الإمارات لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وجيريمي يسخاروف، سفير دولة إسرائيل لدى ألمانيا، وقاما بجولة تعريفية للمعرض وتفقدا أعمال الفنانين المشاركين.

وألقت حفصة العلماء كلمة أشادت فيها بالعلاقات الثقافية القوية بين الدولة وألمانيا وخاصة في المجال الفني، إذ تحرص مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون على المشاركة في المهرجانات والمعارض الفنية الألمانية. وأضافت إن مهرجان أبوظبي قام برعاية المعرض إيماناً بدور أبوظبي في تشجيع الفن على مستوى العالم، إذ يحمل الفن رسالة تواصل وسلام بلغة تفهمها كل الشعوب والأمم، ويعطي الفرصة لتأمل الواقع والتفكير في مستقبل أفضل بعيداً عن التعصب للرأي أو المذهب.

وبهذه المناسبة، قالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسسة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسسة والمديرة الفنية لمهرجان أبوظبي: «نؤكد التزامنا تعزيز جهود الدبلوماسية الثقافية التي تعبّر عن مكانة الدولة وقيمها ورسالتها لترسيخ السلام، إسهاماً منّا في توطيد العلاقات الثقافية بين الإمارات والعالم».