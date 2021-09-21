الشارقة للفنون تطلق دعوة مفتوحة لمنحة نقطة لقاء للنشر

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون عن دعوتها المفتوحة الخاصة بالنسخة الثالثة من منحة نقطة لقاء للنشر، وشملت الممارسين الفنيين والثقافيين، ودور النشر، والمجموعات الفنية والمؤسسات ودور العرض المهتمة، للتقدم بمقترحات مشروع يساهم في إنتاج أفكار أصيلة وتفكير نقدي يتبع نهجاً تجريبياً مبتكراً في النشر، بحيث يندرج في سياق الخطاب الفني والثقافي الأشمل.

تصل قيمة المنح المقدمة إلى 30 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى تقديم الدعم في النشر والتوزيع ضمن الفئات الثلاث التالية: «المقالات الطويلة»، و«إعادة إنتاج منشورات صغيرة»، و«المنشورات التجريبية»، على أن تقدم طلبات المشاركة في موعد أقصاه 10 نوفمبر 2021.

توفير الفرص

وتعزز نسخة هذا العام من منحة نقطة لقاء للنشر من دور مؤسسة الشارقة للفنون المتمثل في توفير الفرص التي تساهم في ممارسات النشر متعددة التخصصات في المنطقة، وتلتزم المنحة بدعم المواد المطبوعة التي تتميز بخصائصها الفكرية والمادية والتصويرية.

تعتمد المشاركة في فئة «المقالات الطويلة» على تقديم بحث أصلي غير منشور أو قراءات جديدة للأفكار والثيمات المتعلقة بالتضامن مع شبكات الجنوب العالمي، مثل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، أو التواريخ التي يحتاجها التمثيل، أو مجموعات مقتنيات جديدة أو مختارات أدبية. وستُطبع المقالة الفائزة بالمنحة على أجزاء صغيرة ملائمة للقراءة.

فيما تُركز فئة «إعادة إنتاج منشورات صغيرة»، على المنشورات المتصلة بأي فن تجريبي طليعي يتطلب الترجمة، ويتضمن هذا المنشورات التي نفدت طبعتها منذ ما لا يقل عن عشر سنوات ويمكن تنقيحها وتحديثها واستكمالها بمقدمة أكاديمية جديدة. ويمكن للمنشورات الصادرة بلغات غير الإنجليزية المشاركة في المنحة.