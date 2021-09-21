ملتقى الشارقة للسرد في الخرطوم 29 الجاري

المصدر: الشارقة - وام

تنظم دائرة الثقافة بالشارقة، في العاصمة السودانية الخرطوم، يومي 29 و 30 من سبتمبر الجاري، النسخة الـ 17 من ملتقى الشارقة للسرد، تحت عنوان «القصة القصيرة السودانية.. قضايا ورؤى» يناقش خلالها روائيون وقصصيون ونقّاد وأكاديميون تطور السرديات القصصية. ويأتي الملتقى تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث وجّه سموه بانتقال الحدث السردي وتنظيمه في الدول العربية تحقيقاً لرؤية حضارية تتمثّل في الوصول إلى فائدة أشمل وأعمّ للأدباء والكتّاب العرب.

وقال عبد الله العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة: يعكس اختيار السودان كمحطة جديدة لملتقى الشارقة للسرد أهمية التعاون الثقافي المتواصل بين الشارقة والخرطوم على مدى سنوات، وتمثّل نتاجه الثقافي في فعاليات عديدة تركت أثراً حضارياً وإنسانياً على المستويين المحلي والعربي.

وأضاف العويس: لقد شهد الملتقى منذ انطلاقه تطور السرديات العربية وأصبح مختبراً نقدياً عربياً خاصة في الإبداع الروائي والقصصي، ولعل هذه النسخة الجديدة تواصل ما حقّقه الملتقى من تراكم نقدي نوعي، فهي تطرح عنواناً سردياً متخصصاً ويقوم بتعزيز هذه التخصصية الأسماء التي تشارك في الملتقى بدراسات ومقاربات وأوراق عمل بالغة التنوع والأهمية.

وينطلق الملتقى بجلسة تحمل عنوان «راهن القصة القصيرة في السودان» تتناول 5 محاور على مدى يومين هي: «سحر وتجليات المكان في القصة القصيرة السودانية»، و«ملامح التجريب في القصة القصيرة المعاصرة»، و«القراءة الثقافية للنص القصصي الجديد»، و«القصة القصيرة ومنصات التواصل الاجتماعي»، و«شهادات ورؤى».