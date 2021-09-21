«جائزة أمناء مكتبات المدارس» تحفز الشغف بالقراءة

المصدر: (دبي - البيان)

تعود جائزة أمناء مكتبات المدارس السنوية في دورتها السادسة 2022، ويتطلع كل من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي ومؤسسة الإمارات للآداب، من خلال هذه الجائزة، إلى إبراز الدور الذي يقوم به أمناء المكتبات وتقدير جهودهم في تعزيز التعليم في البيئة المدرسية، وغرس محبة المطالعة في نفوس الصغار، وذلك لفئتي أمناء المكتبات من المدارس الحكومية والمدارس الخاصة في دولة الإمارات. وأعلنت الجائزة عن فتح باب الترشيح، علماً بأن الموعد النهائي لاستلام الترشيحات هو 10 نوفمبر 2021.

وفي هذا الصدد، قالت شموس ماجد بن فارس، مستشار بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي ومنسق مبادرات القراءة على مستوى إمارة دبي: «إيماناً منا بأهمية القراءة والمطالعة التي تثري بدورها الثقافة العامة التي يتلقاها أبناؤنا الطلبة بما تتيحه لهم من كتب في كل ميادين المعرفة، نحرص على دعم الجائزة منذ إطلاقها لضمان انعكاس هذه الثقافة على أجيال المستقبل، ولغرس ثقافة القراءة للأجيال».

وبدورها أشادت، إيزابيل أبو الهول، المديرة التنفيذية وعضو مجلس الأمناء بمؤسسة الإمارات للآداب، بالدور المهم الذي يتميز به أمناء مكتبات المدارس، قائلة: «لقد بذل العديد من أمناء مكتبات المدارس جهوداً فاقت التصور حرصاً منهم على تشجيع الطلبة لمواصلة تفوقهم خلال هذه الفترة العصيبة، وذلك عبر نقل شغفهم بالكتب وتوفير الكتب الأنسب للطلبة، ولم تنعكس تلك الجهود المتفردة على تعلم الأجيال فحسب، بل جعلتهم يثمنون فوائد القراءة العديدة وأثرها في تحقيق حياة أفضل».