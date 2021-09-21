«شاعر المليون»..4 جولات مقابلات «عن بُعد»

المصدر: أبوظبي - البيان

أوضحت لجنة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، الجهة المنتجة لبرنامج «شاعر المليون»، تنظيم أربع جولات عن بعد (بوساطة الاتصال المرئي) لمرحلة مقابلات الشعراء في كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وتستعد لجنة تحكيم برنامج «شاعر المليون»، لبدء تقييم قصائد نحو 1000 شاعر من 22 دولة تقدموا للمشاركة في الموسم العاشر، وذلك استعداداً للمرحلة المقبلة من البرنامج. ويشهد الموسم العاشر أول مرة منذ انطلاقته تنظيم جولة مقابلات للشعراء في سلطنة عُمان، نظراً للإقبال اللافت من قبل الشعراء العُمانيين، إذ تقدم للبرنامج في موسمه الحالي نحو 70 شاعراً وشاعرة، الأمر الذي دعا اللجنة إلى أن تجعل سلطنة عُمان ضمن قائمة جولات مقابلات الشعراء.

فتح التسجيل

وكانت اللجنة قد أعلنت يوم 13 أغسطس الماضي عن فتح باب التسجيل والترشح للموسم العاشر من برنامج «شاعر المليون» حتى العاشر من سبتمبر الجاري عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج، وفق شروط التسجيل المعتمدة.

كما اعتمدت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، تنظيم جولات «شاعر المليون» في موسمه العاشر ومقابلات الشعراء عن بعد، وفق آلية سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً، وذلك في إطار استدامة دورها الساعي لإبراز مكانة العاصمة أبوظبي ورؤيتها في احتضان الشعر والترويج للمنجز الثقافي، وتعزيز التفاعل والتواصل الثقافي بين الإمارات والعالم، وذلك التزاماً وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية.