برنامج «العين للكتاب» الفكري يضيء قيم وجماليات التراث والأدب والفن

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

تنطلق اليوم فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض العين للكتاب، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، وذلك في مكتبة زايد المركزية على مدار 10 أيام خلال الفترة من 21 ولغاية 30 سبتمبر الجاري.

ويضم برنامج معرض هذا العام 24 جلسة حوارية تتوزع ما بين جلستين و3 جلسات يومياً، بحيث يزيد عدد المتحدثين فيها على 50، من ضمنهم شخصيات ثقافية بارزة، وعدد من الأسماء اللامعة من كُتاب وأدباء وفنانين وروائيين ومفكرين.

وقال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي: «يزخر معرض العين للكتاب في هذا العام ببرنامج غني ومتنوع، ونفتح به آفاقاً جديدة أمام المجتمع القارئ في منطقة العين، فقد تم تصميم الفعاليات لتحتفي بإرثنا الثقافي طوال الخمسين عاماً الماضية، ومن صنعوه من أدباء وشعراء ومبدعين.

كما نسلط الضوء أيضاً على حاضرنا والمواهب الناشئة التي من شأنها أن تصنع الخمسين المقبلة، ونتطلع لتجربة استثنائية نأمل من خلالها أن يسترد الحراك الثقافي المجتمعي عافيته بعد الجائحة، وأن يكتسب رونقاً جديداً مع عودة الحياة لشكلها الطبيعي».

برنامج غني

كما أوضح سعيد حمدان الطنيجي، مدير إدارة المحتوى الإبداعي بمركز أبوظبي للغة العربية، بأن معرض العين للكتاب 2021 يحتفي بعام الخمسين لدولة الإمارات ببرنامج غني بالفعاليات المتنوعة التي تشمل، إلى جانب الجلسات الحوارية الثقافية، برامج موجهة للأطفال، وعروضاً ترفيهية تثقيفية وورش عمل لتنمية المهارات، مشيراً إلى أن جلسات المعرض تتمحور حول 5 مواضيع أساسية تشمل التراث والأدب والشعر والفكر والفن.

كما ستعقد 11 جلسة في إطار محور الأدب تشمل اللغة العربية، والتواصل الحضاري، مستقبل الأدب الإماراتي الذي يركز على الكُتاب الشباب ورؤية الخمسين المقبلة، وذخائر إماراتية، والكاتب الإماراتي والجوائز الأدبية في 2021، وغيرها الكثير، منوهاً إلى أنه في محور الشعر ستعقد جلستان، وفي محور الفكر ستعقد 3 جلسات، أما في محور الفن فستعقد 3 جلسات أيضاً.

وأكد سعيد الطنيجي على أن إدارة المعرض بمركز أبوظبي للغة العربية تلتزم بأعلى معايير الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الزوار والعارضين والعاملين في المعرض.

تطوير النشر

من جهتها، قالت شيخة المهيري مدير إدارة المكتبات بأبوظبي: «يأخذ معرض العين للكتاب بيد الناشرين والعارضين المحليين ويتيح الفرصة أمامهم لعرض أحدث وأهم إصداراتهم والتواصل المباشر مع الكتاب والأدباء والمثقفين، ومناقشة سبل تطوير حركة النشر المحلية، إضافة إلى أن المعرض يشكل محطة مهنية هامة للناشرين وصانعي الكتاب والإبداع والابتكار على المستوى المحلي، حيث يلتقي فيه الناشرون والمؤلفون والقراء في تحاور مباشر وفعال».

شخصيات ثقافية

يشارك في البرنامج الثقافي نخبة من أبرز المتحدثين على المستويين المحلي والإقليمي، ومنم ضمنهم معالي الدكتور زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، وسعيد النظري، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، وإيزابيل أبو الهول، الرئيسة التنفيذية وعضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب، والدكتور عبد الله الغذامي، الناقد والأكاديمي السعودي، إلى جانب نخبة من الشخصيات الثقافية التي من شأنها أن تثري دورة هذا العام بشكل غير مسبوق في تاريخ المعرض. كما يضم برنامج المعرض مجموعة واسعة من الأسماء اللامعة من كُتاب وأدباء وفنانين وشعراء وروائيين.