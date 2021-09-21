«الشارقة للراوي» 21 ..كنوز وقيم

المصدر: الشارقة - البيان

تنطلق فعاليات النسخة الـ 21 من ملتقى الشارقة الدولي للراوي غداً، في مركز إكسبو الشارقة، حيث تستمر حتى 24 سبتمبر.

وستستمر الفعاليات في المنطقة الشرقية على مدار يومي 25 و26 سبتمبر الجاري في خورفكان، ومدينة الذيد في قاعة إكسبو الذيد، وكلباء، ودبا الحصن، حيث تكتمل افتراضياً حتى الـ30 الجاري على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بمعهد الشارقة للتراث.

محطة سنوية

وقال الدكتور عبد العزيز المسلّم، رئيس معهد الشارقة للتراث، رئيس اللجنة العليا المنظمة: «إن حملة الموروث الشعبي من الكنوز البشرية الحية، والاحتفال بمعارفهم وفنونهم وخبراتهم، واستذكار سِيَرهم ومخزونهم الثقافي، الذي يعتبر صمَّام الأمان للمحافظة على تراثنا العريق من الضياع والاندثار، من خلال الجرد والحصر والصون والتوثيق، هو واجب علينا لا يمكن التخلي عنه».

من جانبها، قالت عائشة الحصان الشامسي، مدير مركز التراث العربي التابع للمعهد، المنسق العام لملتقى الشارقة الدولي للراوي: «إن فعاليات الملتقى ستكون في عدة مواقع على مستوى إمارة الشارقة، حيث الجلسات المتنوعة، والورش التدريبية العديدة، والفعاليات الجماهيرية الجاذبة».

ويشارك نادي تراث الإمارات في الملتقى، حيث نوه سعيد بن علي المناعي مدير إدارة الأنشطة في نادي تراث الإمارات، المشرف العام على مشاركة النادي في ملتقى الشارقة الدولي للراوي، موضحاً أن النادي يحرص على المشاركة في المحافل الدورية مثل ملتقى الراوي التي تأتي في إطار رسالة النادي وأهدافه.