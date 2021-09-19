شـــعـراء الإمـارات والخليج.. يحتفون بضيوف «إكسبو دبي »

المصدر: دبي - خلود حوكل

تستقبل دبي ضيوفها فاتحةً ذراعيها استعداداً لـ«إكسبو 2020 دبي»، المعرض الدولي الذي يقام خلال الفترة من 1 أكتوبر المقبل وحتى مارس 2022، بأجندة زاخرة بالأنشطة والفعاليات المتنوعة، في حدث يعتبر الأبرز في العالم، بمشاركة نحو 191 دولة، تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل».. ويحتضن المعرض «الشعر» كإحدى فعالياته المجدولة ضمن الأنشطة، وها هم شعراء الإمارات الفخورون بأن تكون الإمارات وإمارة دبي حاضنة لإكسبو في هذه الدورة، ينظمون أبياتهم الشعرية ترحيباً بضيوف الحدث، ويفخرون بأن تحتضن الإمارات هذه الدورة من المعرض العالمي.