محاضرة عن تأثير الإعلان في ثقافة المجتمع

المصدر: دبي - البيان

استضاف مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، يوم الخميس الماضي، الدكتور أنمار مطاوع، الأستاذ بكلية الاتصال والإعلام بجامعة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية، حيث قدَّم محاضرة تفاعلية بعنوان (الثقافة الناعمة في الإعلان)، حضرها أكثر من 100 مشارك ومشاركة من المهتمين بالموضوع من مختلف الدول العربية.

تناولت المحاضرة مفهوم الثقافة وأهميتها، ثم تطرقت إلى الإعلان وتطوره منذ بداياته في وسائل الإعلام، وتأثير الإعلانات في القيم والثقافة المجتمعية، ورسائل الإعلانات الخفية، كما ناقشت المحاضرة العلاقة بين الثقافة والإعلان منذ البدايات إلى أن أصبح الإعلان أداة ثقافية ناعمة تعمل على اختراق الثقافة وتغيير مفاهيمها وقيمها.

وقدم الدكتور أنمار في العرض التقديمي شرائح من النماذج الإعلانية التي تحاكي القيم والمفردات الثقافية بأشكال مباشرة أو إيحاءات غير مباشرة، وسلط الضوء على بعض الآليات التوعوية لكيفية حماية الثقافة الفردية من تأثير الإعلان.

وفي ختام المحاضرة عبر المشاركون عن إعجابهم بالموضوع من خلال الاستبيان الذي أرسل إليهم عبر المنصة، وأبدوا أيضاً تفاعلاً من خلال الأسئلة التي طرحوها على المحاضر.