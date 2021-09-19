معرض العين للكتاب ينطلق غداً

المصدر: العين- البيان

برعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد، ينطلق معرض العين للكتاب غداً بنسخته الثانية عشرة، والذي يعود في دورة جديدة، تحمل في جعبتها مهرجاناً ثقافياً بنكهة إماراتية، حيث يستضيف المعرض نخبة من الكتّاب والفنانين والشخصيات الثقافية الإماراتية، ويعد زوّاره ببرنامج حافل بالندوات الحوارية، والفعّاليات الثقافية والأدبية والفنية، التي تناسب جميع أفراد الأسرة، كما يشهد المعرض مشاركة أكثر من 100 عارض ودار نشر، لتعريف الجمهور بأحدث الإصدارات الأدبية، التي تلبي مختلف الأذواق.

تأتي دورة هذا العام من معرض العين للكتاب في ظل احتفالات الدولة بعامها الخمسين، حيث سنعمل على تسليط الضوء على الإرث الثقافي الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الخمسين سنة الماضية، وسيقدم المعرض ندوات ثقافية وقراءة كتب ومساءات شعرية.

ويتضمن المعرض أنشطة للأطفال، بما في ذلك مجموعة واسعة من العروض الترفيهية والتعليمية وورش العمل، التي تركز على التعلم وتنمية المهارات. كما يستضيف 50 متحدثاً، من بينهم شخصيات ثقافية بارزة وكتاب ومبدعون وفنانون من دولة الإمارات العربية المتحدة، لمشاركة التراث الغني للإمارات على مدار القرن الماضي، والاحتفال به.