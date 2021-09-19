”دريماكس“ تقدم لسكان الإمارات محتوى ترفيهي عالمي متنوع

المصدر: البيان

أصبحت دبي موئلاً للعديد من منصات العرض الترفيهية، وتلك المتخصصة بالأفلام والمسلسلات والمحتوى الإعلامي، وها هي المدينة تفتح ذراعيها لشركة ”يو اس إنكور ميديا“ التي أعلنت عن نيتها إطلاق منصتها الترفيهية المجانية ”دريماكس“ لتكون الأولى من نوعها في الإمارات، وأكدت إن المحتوى المقدم سيضم المئات من الأفلام العالمية والمسلسلات والوثائقيات والمحتوى العربي والهندي، مبينة إن المنصة سترى النور مع نهاية العام الجاري.

وفي هذا السياق، قال ديميتري بابازيسيس المؤسس والمدير التنفيذي للمنصة: ”نستعد لإسعاد المشاهدين من مختلف الشرائح العمرية في الإمارات، عبر تقديم تجربة مشاهدة ممتعة ومجانية من خلال عرض محتوى مميز يتم تحديثه باستمرار، من دون الاضطرار لدفع رسوم اشتراك في المنصة“. وأضاف: ”المحتوى الذي سنقدمه يتماشى مع الثقافة الإماراتية ويحترم العادات والتقاليد ولا يخرج عنها إطلاقاً، ويمتاز بكونه آمناً لعموم المشاهدين“.

وعن سبب اختياره لدبي لإطلاق المشروع، أوضح: ”من المعروف ان الإمارات عامة ودبي خاصة باتت وجهة عالمية للمستثمرين في مختلف القطاعات، فلديها من التشريعات والقوانين التي تدفع المستثمرين للقدوم والاستثمار فيها، لما تتمتع به من آمان واحترام، حيث يتعايش فيها الجميع بكل سلام".

وتابع: ”باتت دبي وجهة مميزة للقطاع الإعلامي والإعلاني، بفضل الدعم الذي توفره للمشاريع والشركات الناشئة، وقد شهدنا خلال الفترة الأخيرة العديد من قصص النجاح في هذا المجال، وهو ما شجعنا على اختيارها مقراً للانطلاق منها نحو منطقة الشرق الأوسط والعالم، متوسدين في ذلك ثقتنا العالية بقيادة دبي وحكومتها وقراراتها الداعمة للاستثمار“.

وقال: ”معظم الشركات التي انطلقت من دبي حققت نجاحات كبيرة على مستوى المنطقة والعالم لذلك نحن سعداء بتواجدنا بدبي والانطلاق منها“.