وفد «التنمية الاجتماعية» يزور صالون «المستطيل الأدبي»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

زار وفد من جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، برئاسة خلف بن عنبر مدير عام الجمعية، وبرفقته شيخة الحبسي مسؤول مكتب المدير العام، ومركز السعادة المجتمعية، ومحمد أبو العزم مدير وحدة الاتصال المؤسسي، ومحمد ماضي مدير وحدة التصميم، الصالون الثقافي «المستطيل الأدبي»، للأديب الشاعر أحمد عيسى العسم، الذي أشاد بدور الجمعية، وحرصها الدائم على الاطمئنان على المثقف، ودفعه للتألق والاستمرار والعطاء، وحرص القائمين عليها على التواصل وتثمين الجهود.

وبدوره، أكد مدير عام الجمعية، على أنّ الزيارة تأتي ضمن مبادرات جمعية الإمارات في توطيد العلاقات المجتمعية، وبخاصة الفئة المثقفة منها، وضمن إطار رؤيتها، بوصفها «صرح اجتماعي رائد وتنمية مجتمعية مستدامة في إطار وطني وثقافي متكامل»، من ناحية أخرى، أبدى خلف عنبر انطباعه عن «المستطيل الأدبي»، واصفاً إيّاه بواحة دافئة للاسترخاء الفكري وتغذية الروح.

وقد جرى أثناء اللقاء، بحث سبل تطوير العمل الثقافي في الإمارة، وسبل دعم الحراك الأدبي الإماراتي، وتعزيز العلاقة بين الجمعيات والمثقّفين، عبر دعم ومساندة الكاتب، والأخذ بيده لتحقيق أحلامه، والمساهمة في دعم المنتج والمنجز الثقافي، وتهيئة البيئة الناجحة له، كما أهدى أحمد العسم أعماله الشعرية إلى خلف عنبر، وأعضاء الوفد المرافق له.

وثمّن الأديب الشاعر عبد الله محمد السبب، ما تقوم به جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية من دور في تنمية المشهد الثقافي في الإمارة، طيلة أيام السنة، من خلال الفعاليات المجتمعية من محاضرات وورش ودورات ثقافية متنوعة في مضامينها، وفي فعلها التنموي، انطلاقاً من رسالتها الرامية إلى «تعزيز العمل الاجتماعي، من خلال تقديم برامج وخدمات اجتماعية وتربوية وثقافية منوعة، لكافة شرائح المجتمع، مع التركيز على فئة الشباب، بالتعاون والشراكة مع مختلف الجهات المعنية»، إضافة إلى مجلة «إشراقات»، بما لها من دور تنويري، وتوثيق للأحداث المجتمعية المختلفة.