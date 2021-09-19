240 إصداراً بجناح أكاديمية الشعر في «العين للكتاب»

المصدر: (أبوظبي- البيان)

تشارك أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، بمعرض العين للكتاب 2021، الذي ينطلق بين الفترة 21 إلى 30 من الشهر الحالي في مكتبة زايد المركزية بمدينة العين. وكشفت أكاديمية الشعر عن مشاركتها بجناح خاص في المعرض رقمه «C08»، تقدم من خلاله أكثر من 240 إصداراً متنوعاً، من بينها إصدارات حديثة، تم طرحها العام الجاري.

وحول هذه المشاركة، قال عبدالله المصعبي، المشرف العام على مشاركة أكاديمية الشعر في المعرض، إن معرض العين للكتاب محطة ثقافية مهمة تنضم لمحطات ثقافية كثيرة في الإمارات، تسهم في تنشيط الحراك الأدبي في الدولة وتشجع على القراءة.