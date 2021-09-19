راندي أولسون حكواتي التصوير وحامي حقوق المصورين

المصدر: جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي

يهوى العمل كثنائيّ مع زوجته ميليسا فارلو في أغلب أعماله التي قادتهما إلى أكثر من 50 دولة في الأعوام الثلاثين الماضية، وعلى الرغم من نشر أعمالهم في مجلات «لايف» و«جيو» ومجلات أخرى، فقد عملوا بشكلٍ أساسيّ في مشاريع لصالح الجمعية الوطنية الجغرافية، وشاركوا في إنتاج قصصٍ لمجلتها عن شمال كاليفورنيا والمتنزهات الوطنية الأمريكية وجبال الألب. وقد صوروا جنوب الولايات المتحدة لكتاب خاص بدار «كولنز» للنشر، وتعاونوا في أكثر من 70 كتاباً لمجموعةٍ من الناشرين.

إنه راندي أولسون الفائز بالجائزة التقديرية للدورة العاشرة للجائزة «الإنسانية»، مشروعاته مع الجمعية الوطنية والتي زادت عن الثلاثين، قادته إلى أغلب قارات الأرض، كما نشرت الجمعية كتاباً عن أعماله ضمن سلسلة «أساتذة التصوير» في عام 2011. وقد حصل على تكريمات وجوائز عديدة منها مصور العام في مسابقة صور العام الدولية لمُؤسسة (POYi)، وحصل أيضاً على جائزة مصور العام لدى POYi - وهو واحد من اثنين فقط من المصورين الذين حصدوا كلا التكريمين في أكبر مسابقة للتصوير الصحفي تعمل بشكل مستمر منذ الحرب العالمية الثانية. بجانب جائزة مصور العام من جائزة «سينا» الإيطالية.

في عام 2011، أسَّس راندي منظّمة الصورة (Photo Society) بغرض توفير الحضور والترويج للأعضاء مع تضاؤل اقتصاديات الطباعة. انتخب مصورو ناشيونال جيوغرافيك «راندي» لتمثيلهم في المجلس الاستشاري للمصورين وهي مجموعة تمثّل المصورين في مفاوضات العقود مع المجلة والجمعية، وخلال فترة عمله نجح مجلس حقوق الإنسان في رفض محاولة ناشيونال جيوغرافيك لانتزاع حقوق التأليف والنشر الخاصة بالمصورين منهم. كما يقوم راندي وفريق عمله بدعم المنظّمة عن طريق الحملات الإعلانية وأعمال الشركات.

فلاش

أسَّس راندي «منظّمة الصورة» بعد حوالي ربع قرن قضاها في خدمة الفوتوغرافيا.