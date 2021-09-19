«421» يطلق «تطوير المعارض»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلن معرض421، وجهة الفنون والتصميم في أبوظبي، اختيار عمار العطار ومحمد خالد وجيل ماجي، للمشاركة في برنامج تطوير المعارض الفنية. بالتعاون مع معهد الفن الناشئ، وأطلق معرض421 هذا البرنامج، وهو معرض للأعمال التكليفية يبرز التطور المهني والإبداعي للممارسين المبدعين المشاركين.

وسيقدم للفنانين المشاركين 10,000 درهم رسوم مشاركة فنية، و24,000 درهم رسوماً للإنتاج، بالإضافة إلى إقامة معرض فردي في عام 2022. ويهدف البرنامج إلى توفير الفرص للفنانين المجتهدين والمثابرين في الإمارات، مقدماً لهم المساحة اللازمة للاستمرار في التجربة. ويشجع الفنانين على التفكير ملياً في ردود الفعل تجاه أعمالهم في مؤسسة عامة.