"دبي للثقافة" تعلن عودة الدوام الرسمي في مكتباتها العامة

المصدر: وام

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" عن عودة الدوام الرسمي في جميع فروع مكتبات دبي العامة إلى مواعيدها السابقة من الساعة 8:00 صباحاً حتى 8:00 مساء من السبت إلى الخميس، ابتداءً من يوم السبت الموافق 18 سبتمبر 2021.

ويأتي هذا القرار تماشياً مع توجهات الدولة بالعودة إلى الحياة الطبيعية مع الاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان تجربة آمنة لرواد المكتبات والاستعدادات لاستقبال زوار معرض إكسبو 2020 دبي.

وتدير "دبي للثقافة" شبكة فروع "مكتبة دبي العامة" التي تتضمن المنخول والصفا للفنون والتصميم والراشدية وأم سقيم وحتا وهور العنز والطوار حيث تتيح لأفراد المجتمع الوصول بسهولة إلى مجموعة كبيرة من الكتب.