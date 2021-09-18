«أفكار لبلادي».. رؤى تحلل الحاضر وتستشرف المستقبل

المصدر: (القاهرة- البيان)

الأفكار التى يتضمنها هذا الكتاب لم تأتِ من فراغ أو أنها وليدة مصادفة، فقد أراد مؤلف الكتاب أن يرصد من خلالها بعضاً من ملامح المناخ الصحي الذي تعيشه بلده مصر الآن، الذي يعد بمثابة قاطرة التنمية الشاملة وأساس النقلة النوعية التي يشهدها المجتمع في جميع المجالات وعلى كل الصعد.

الكتاب الصادر حديثاً تحت عنوان «أفكار لبلادي» لخالد الطوخي يرصد خلاله أهم وأبرز ما يشهده المجتمع المصري من نهضة وتنمية حقيقية ترسم ملامح الجمهورية الجديدة.

ويؤكد المؤلف في هذا الكتاب الصادر أنه استوحى هذه الأفكار لبلاده من خلال تجربته في مجال التعليم والبحث العلمي، ومن معايشته أيضاً للكثير من الأنشطة الاجتماعية والإنسانية، إلى جانب رصد العديد من الرؤى التي توثق الماضي وتحلل الحاضر وتستشرف المستقبل.

مشيراً إلى أن كتابه يستهدف في المقام الأول رسم ملامح مصر التي تنهض الآن بقوة وبشكل غير مسبوق على كل المستويات.