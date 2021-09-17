«فاوندري» يستضيف معارض فنية مشوقة

المصدر: (دبي - البيان)

يستضيف «فاوندري»، المجتمع الإبداعي الجديد في وسط مدينة دبي، خلال شهر سبتمبر الجاري سلسلة من المعارض الفنية المتنوعة التي تتوزع على خمسة أقسام مختلفة، وتضم أعمالاً مميزة لأكثر من 10 فنانين مبدعين.

ومن المشاركين في هذا الحدث الفنان الإماراتي جمعة الحاج من إمارة الشارقة، والذي صقل مواهبه الإبداعية بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. وكان الحاج قد انطلق في رحلته الفنية بعمر صغير، وشكل أسلوباً فريداً يقوم على الحاجة الجوهرية للانتماء.

وسيتعرف عشاق الفنون على ابتكارات جمعة الحاج في الغاليري 3، حيث يستعرض من خلال أعماله صوراً معبرة تظهر السعي الفطري للشعور بالسكينة الداخلية. فضمن مساحة مفردة حيث التناغم بين الفن واللغة لصياغة مشهد واحد، يبرز سؤال مهم حول كيفية تصور المشاعر والعواطف اللامحدودة التي تخالجنا.

فالأحاسيس تشكل أساساً للتجربة الإنسانية الكونية، وبالتالي قد لا يمكن دوماً التعبير عنها بوضوح ودقة باستخدام الكلمات فقط. لذا كيف يمكن تخيل والتعبير عن المعاني الكثيرة التي تنطوي عليها المشاعر خارج حدود وأطر فهمنا ومعرفتنا باللغة؟

يجيب الفنان جمعة الحاج عن هذه الأسئلة بطريقة إبداعية تمتاز بكونها تصوُّرية وتأملية وتعبيرية. والنتيجة هي تجريد للغة من خلال الرسم، ما يشكل حركة ارتقاء روحي باتجاه ماورائية اللغة والحنين.

أما في The Room، فيقدم الفنان زيهان كريم مجسماً بتقنية عرض الفيديو تحت عنوان Parallel Expansion (التوسع المتوازي). وهو يستخدم كوكب المريخ كفكرة مجازية يعكس من خلالها الصورة التخيلية للفضاء، ما يشكل مفاهيم عدة حول المنظورات المختلفة وماهية الوجود.

ويعتمد زيهان أربعة أنماط مختلفة من الامتدادات تشكل إيحاءات رمزية تعكس إسقاطاته الفكرية وتصوره التقديري للكون والمياه والكواكب والأجسام المتحركة المجهولة والكسوف. وهو يبتكر ضمن سياق استعراضه مفاهيمه تفاعلاً فريداً بين الأشكال، بحيث يبرز تآلف بين الوقت والحركة واللحظة ضمن المجسم والانعكاسات والتوليفة الهندسية.

أما الغاليري 8 فستضم المجموعة الخاصة للفنانة موجغان إندجافي بارب بعنوان Once Upon a Time (كان يا ما كان)، وحيث يشكل كل عمل إبداعي رواية بحد ذاتها.

فمن المعروف أن لكل فنان قصة يخبرها، مهما كان محورها أو موضوعها، وبالتالي يمكن من خلال هذه المجموعة الانطلاق في رحلة تتنقل بين فن الخط والتصوير ومجسمات الأقمشة المُحاكة يدوياً، ليتم عبرها استكشاف الرموز والطلائع والشخصيات وغير هذا الكثير، مع سعي أصحاب الروايات البصرية للتعبير عما يجول في خواطرهم ومشارَكة رؤيتهم المعاصرة للعالم، وبالتالي اصطحابنا إلى ما يشبه غرفة معيشة مفعَمة بالشاعرية مع منطقة استقبال كالصالونات.

مواهب

وبالانتقال إلى الغاليري 5، سيكون بمقدور محبي الفنون الدولية الاستمتاع بأعمال مختارة وفريدة من نوعها من ابتكار أبرز المواهب الإبداعية في بنغلاديش، وذلك مع الاستضافة الأولى لفعالية : أسبوع بنغلاديش للفنون‘ في ’فاوندري‘.

ويمثل ’أسبوع بنغلاديش للفنون‘ الصوت المعبر عن القطاع الفني في بنغلاديش، والهدف منه إيجاد بيئة فنية تمتاز بالتنوع والتشجيع على تقدير الفنون الإبداعية من حول العالم. ويشارك عدد من الفنانين البنغاليين الموهوبين في عرض أعمالهم المبتكَرة، ومن بينهم طيبة بيغوم ليبي وشفيقة رحمن وياسمين جاهان نوبور.

وتتولى تنظيم معرض هذا العام نيهاريكا ممتاز وهو يحمل عنوان IDENTITY (الهوية) ويستهدف تقريب الجمهور أكثر من بعض الموروثات المعينة، أو توليد حنين مع إحساس بمزيد من القرب وملاطفة المشاعر عبر الدفع لفهم الذات أكثر.

كما تستضيف الغاليري 4 معرض Into The Revolution (في قلب الثورة) من Morrow collective. وهو يضم أعمالاً إبداعية فعلية وأخرى رقمية بتقنية الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) من ثمانية فنّانين. ويتمحور المعرض بشكل أساسي حول موضوعين فنيين بارزين هما الدائرة التي تعبر عن الحركة والسرعة، والصور التي توصّف الإحساس الثوري.

فتقنية NFT تشكّل بحد ذاتها ثورة في عالم الفنون، وهي تفتح آفاقاً أوسع وتمنح فرصاً جديدة للمبتكرين والمنتجين والمهتمين بالأعمال الفنية. وبالتالي يمثّل معرض Into The Revolution الثورة التي تُدخِلها تقنية NFT لعالم الفنون من الناحيتين الرمزية والحَرفية معاً.

وتضم لائحة الفنانين الذين يعرضون أعمالهم المبتكَرة ساول سليمنوفا، وربى سلامة، وحازم حرب، وهمى شعيب، وبشّار الحروب، وفتحي صحراوي، وعبدالله ضياء الدين وفينك 22.

يفتح «فاوندري» أبوابه مجاناً لاستقبال الجمهور وكل محبّي الفنون يومياً من العاشرة صباحاً حتى العاشرة ليلاً، وهو يمنح فرصة مميّزة للإلهام الفنّي والإبداعي. ويُشار إلى أنه يمكن ركن السيارات بسهولة، مع قدرة الوصول إلى المواقف بسهولة بفضل اللافتات الإرشادية الواضحة والمنتشرة عند بوليفارد وسط مدينة دبي.

تشكّل بيئة «فاوندري» الإبداعية مساحة لإبراز الإمكانيات، وهي تمنح المجتمع الإبداعي في دبي والقطاع الفنّي الدولي فرصة للازدهار والتلاقي والتواصل وعرض المواهب الإبداعية المميّزة.